La broma que Pedro Pascal intentó gastar a Matt Damon en los Globos de Oro (y salió mal)

En 2011, Matt Damon y Pedro Pascal coincidían en Destino oculto, donde el primero recaba todo el protagonismo. Su segunda colaboración juntos llegaría con La gran muralla china (2016), donde en esta ocasión compartían la relevancia en los papeles principales y llegaba a transformarse en una película de gran éxito en el streaming.

Así, estas semanas nos enterábamos de que ambos trabajarán juntos de nuevo en Drive-Away Dolls, la nueva comedia dirigida en solitario por Ethan Coen, demostrando una vez más la buena sintonía que comparten. Una gran relación que volvían a demostrar en la gala de los Globos de Oro 2024, donde ambos estaban nominados y donde el actor chileno se echó unas risas a costa de Damon.

Las mejores curiosidades de los Globos de Oro 2024

Según cuenta Variety, durante uno de los descansos de la ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2024, Pascal intentó gastar una broma telefónica a Matt Damon. El actor chileno intentó contactar con el norteamericano, quien estaba sentado al otro lado de la sala junto al reparto de Air (nominada en dos categorías), pero la cosa acabó mal.

Pascal estuvo hablando un rato hablando por el móvil, creyendo que Damon había contestado a la llamada, pero se trataba de su contestador de voz. Un momento que provocó las risas del actor de The Last of Us durante un buen rato.

Se trata de una de las tantas curiosidades de una gala en la que también encontramos datos desconocidos como los problemas con los asientos. Al tratarse de una retransmisión en directo, aquellos que salieran de plano durante los anuncios no podían volver a hacerlo hasta el siguiente bloque publicitario, algo que afectó a estrellas como Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr. , Carey Mulligan, Bill Hader, Colman Domingo, Timothee Chalamet, Brie Larsen, Billie Eilish o Jared Let.

Un detrás de las cámaras en el que también encontramos la extensa conversación entre las actrices Florence Pugh y Hunter Schafer en el bar en la parte trasera del salón de baile, Meryl Streep siendo la estrella a la que más selfies pidieron todos (¡incluso en el baño!) o Cillian Muprhy quedándose con todos los asistentes al utilizar expresiones irlandesas.

