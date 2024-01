Las redes sociales hace tiempo que cambiaron la forma de ver, vivir y repasar las galas cinematográficas. Los virales y los memes forman parte del juego, para algunos incluso un aliciente mayor que los premios en sí. A continuación repasamos lo que depararon, en términos de humor y ocurrencias, los Globos de Oro 2024.

Los estilismos de Rosamund Pike y Helen Mirren

Uno de los estilismos más singulares en la alfombra roja fue el de Rosamund Pike, quien sorprendió y dio que hablar por su elección de Dior, en especial por su complemento, un velo protector. Unos alabaron su propuesta, otros lo contrario y más de uno mencionó su parecido con la de Hannah Waddingham.

La gran Helen Mirren brilló en los posados previos, si bien su vestido hacía pensar en el hada madrina de Cenicienta...

Las expectativas de las 'swifties'...

Las swifties son legión, y en la noche de los Globos de Oro se evidenció por comentarios como el de que solo estaban viendo la alfombra roja por la presumible aparición estelar de su venerada Taylor Swift.

... y esa mirada de Taylor Swift

Y por supuesto que también estuvieron pendientes a sus reacciones cuando la cámara enfocaba a Taylor Swift durante la gala. Su lenguaje no verbal a raíz de la broma del presentador (Jo Koy)...

El momento de Tom Wambsgans

El premio para Matthew Macfadyen por su estupendo rol secundario en Succession llevó a este atinado comentario.

La risa y el 'lloro' de Pedro Pascal

Kieran Culkin se burló de Pedro Pascal ("Chúpate esa, Pedro") al recoger el Globo de Oro, y la reacción del actor aludido fue igual de divertida.

El grito de Bella Ramsey

A los fans les gustó el grito de ánimo de Bella Ramsey al escuchar el nombre de Pedro Pascal, su compañero en The Last Of Us, en el momento destinado a conocer si iba a ganar el Globo de Oro.

Jennifer Lawrence y su "si no gano, me voy"

En el momento de anunciar la ganadora a mejor actriz de comedia, Jennifer Lawrence, entregada al humor y la complicidad, dijo que si no ganaba, se iba. Estaba nominada por Sin malos rollos.

Christopher Nolan y Cillian Murphy

Christopher Nolan, director de Oppenheimer, tuvo palabras de agradecimiento para Cillian Murphy, y eso invitó a un meme cálido.

