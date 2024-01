¿Qué dijo Jennifer Lawrence a cámara cuando la enfocaron en los Globos de Oro 2024? Su mayor broma de la noche

Además de por ver a todas las estrellas de Hollywood reunidas desfilando por la alfombra roja, si por algo triunfan premios como los Globos de Oro es por su capacidad de, de alguna u otra manera, acabar dejando para la posteridad de las redes sociales algunos de los mejores memes, algo que no era tan difícil de conseguir este 2024 con estrellas como Jennifer Lawrence entre los nominados.

Esta 81ª edición de los premios, celebrada en Beverly Hills, California, contaba con el humorista Jo Koy como presentador pero, como ya demostró Will Smith en su momento, los comentarios de aquellos subidos al escenario no siempre son los más acertados. Demos las gracias, pues, a que sean los famosos los que se encarguen de amenizar de verdad la velada con sus reacciones y comentarios durante la gala.

Entre ellos, no podía faltar el humor y la naturalidad a la que nos tiene acostumbrados desde hace años Miss Lawrence, quien asistía como nominada a Mejor actriz en una comedia por su papel en Sin malos rollos, en la que daba vida a una mujer de 30 años que debía ligarse a un adolescente antes de que este empezase la universidad.

Durante esos interminables minutos en los que los actores deben aguantar la pose mientras les enfocan tras anunciar su nominación, la intérprete decidía volver a demostrarnos por qué es una de nuestras actrices favoritas mirando directamente a la cámara y diciendo: "If I don't win, I'm leaving!" ("Si no gano, me voy"). Una reacción que las redes no han tardado en reírle.

Pero, al contrario de lo que pueda parecer, tras ser anunciado que la ganadora era finalmente Emma Stone por Pobres criaturas, en vez de levantarse e irse, la actriz demostraba que no le importaba en absoluto esa derrota animando a su compañera de profesión en otra reacción que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en hacerse viral en redes.

A ella se le sumaban otras reacciones, un poco más comedidas, como la de Taylor Swift que, junto al resto de la sala, no ha dudado en levantarse para aplaudir el logro de su amiga. Y es que no hay nada que nos guste más que ver a un famoso dejándose llevar, apoyar a sus compañeros y, de paso, hacernos reír en el proceso.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.