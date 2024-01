'Barbenheimer' en los Globos de Oro 2024: 'Oppenheimer' triunfa, 'Barbie' se lleva dos premios de consolación

2023 será recordado por los cinéfilos como el año del fenómeno 'Barbenheimer'. Barbie, la aproximación feminista a la muñeca de Mattel dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, se estrenaba en verano a la vez que Oppenheimer, lo nuevo de Christopher Nolan con Cillian Murphy en la piel del creador de la bomba atómica J. Robert Oppenheimer.

Ambas producciones fueron un éxito arrollador en las salas de cine de todo el mundo, aunque la película de Gerwig se impuso a la de Nolan. Sea como fuere, este 2024 sigue la batalla, aunque esta vez en la temporada de premios que acaba de arrancar con la 81ª edición de los Globos de Oro, celebrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Así, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha posicionado a Oppenheimer como favorita en la carrera por los Oscar. La apuesta de Nolan se ha alzado con los grandes galardones de la noche en la categoría cinematográfica de drama, por delante de títulos como Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese.

Nolan se ha llevado los galardones a mejor película dramática y mejor director, Murphy ha sido reconocido como mejor actor, Robert Downey Jr. como mejor actor secundario (por delante de Ryan Gosling y su Ken en Barbie), y Ludwig Göransson ha sido premiado por la banda sonora.

Por su parte, Barbie, que partía como favorita con nueve nominaciones y competía en el apartado de comedia/musical, ha visto como Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, le robaba estatuillas de peso como mejor comedia/musical y mejor actriz, que ha sido para Emma Stone.

Los premios de 'Barbie' en los Globos de Oro 2024

Ryan Gosling y Margot Robbie en 'Barbie' Cinemanía

Pese a todo, Barbie no se ha ido de los Globos de Oro con las manos vacías. La película se ha alzado con el galardón a mejor canción original para What Was I Made For?, de Billie Eilish, y también se ha impuesto en la nueva y polémica categoría de mejor película taquillera.

Al recibir el reconocimiento, Eilish ha recordado lo mucho que significó para ella sumarse a este proyecto hace un año, cuando estaba pasando por un mal momento. Por otro lado, Robbie ha subido al escenario para recibir el segundo premio, que ha querido dedicar al equipo y el elenco, pero sobre todo al público que ha ido en masa a ver Barbie: "Esta película va de humanos, de nosotros, de vosotros. Gracias por quererla tanto".

Si bien para Barbie, que partía como favorita con nueve nominaciones, estos dos galardones pueden saber a poco, siempre le quedará el guiño de Kevin Costner al monólogo de America Ferrera cuando ambos han subido a entregar un premio. El veterano actor ha alabado y recitado el poderoso discurso del filme en plena ceremonia. Si a eso le sumamos que James Cameron también es fan confeso de esa escena, ¿qué importan las estatuillas?

