En 2018 se estrenó La balada de Buster Scruggs, un western marcado por la peor de las noticias: a partir de ahí, los hermanos Joel y Ethan Coen separarían sus caminos. La monumental dupla, con una filmografía a sus espaldas que quita el hipo, aclaró posteriormente que no había ocurrido nada dramático: simplemente querían probar a trabajar por separado. El primer resultado de esto lo tuvimos en 2021, cuando Joel Coen adaptó a William Shakespeare en La tragedia de Macbeth.

El film, distribuido por Apple TV+, obtuvo varios reconocimientos a costa de su elenco (que integraban Denzel Washington o Frances McDormand), mientras Ethan iba a su ritmo. El año pasado dirigió un documental, Jerry Lee Lewis: Música del diablo, y ya entonces ultimaba los preparativos de una comedia que estaba escribiendo con su pareja, Tricia Cooke. Hoy sabemos que el título del film es Drive-Away Dolls.

Y, según IndieWire, ya tiene reparto completo. Drive-Away Dolls nos pone en la piel de Jamie, un espíritu libre y desinhibido que acaba de romper con su novia, y queriendo sobreponerse se lanza a la carretera con su amiga Marian. Ambas inician un viaje a través de Tallahassee, pero sus vacaciones se verán saboteadas por un grupo de criminales ineptos. A primera vista parece una comedia negra típica de los Coen, siendo ahora Ethan en solitario quien deberá responder por su legado (y habiendo adelantado que la película se inspira en el cine de Russ Meyer).

En su momento trascendió que Margaret Qualley (Érase una vez en Hollywood) y Geraldine Vishwatan (#Sexpact) iban a interpretar a las amigas, y el reparto acaba de completarse con los nombres propios de Pedro Pascal y Matt Damon. El primero no puede estar más en racha ahora mismo, alternando The Last of Us con The Mandalorian y preparándose para proyectar Extraña forma de vida, mediometraje de Pedro Almodóvar, en el inminente Festival de Cannes. Mientras que el segundo acaba de protagonizar Air junto a su amigo Ben Affleck.

El reparto de Drive-Away Dolls lo completan Beanie Feldstein (Súper empollonas), Colman Domingo (Euphoria) y Bill Camp (Aguas oscuras). Focus Features ha fijado el estreno de la película para este 22 de septiembre, y Universal Pictures la distribuirá internacionalmente.

