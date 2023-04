Pedro Pascal habría hecho lo que fuera por trabajar con Almodóvar

En su día, Pedro Almodóvar estuvo a punto de dirigir Brokeback Mountain. Le reemplazó Ang Lee y la película fue enormemente aclamada con el protagonismo de Jake Gyllenhaal y Heath Ledger, pero a Almodóvar se le quedó la espinita. Su respuesta, años después, es Extraña forma de vida, que describe como un “western queer en el sentido de que hay dos hombres, y se aman, y tienen que lidiar con esa situación”.

Uno de esos dos hombres es Pedro Pascal, quien va a visitar a su amigo-amante, un sheriff al que interpreta Ethan Hawke, tras 25 años separados. Extraña forma de vida es un corto de 30 minutos que se proyectará en el próximo Festival de Cannes, y que toma forma en el momento de máxima fama para Pascal. Puesto que no solo hace poco que terminó The Last of Us: es que ahora sigue la emisión de The Mandalorian.

En ambas series Pascal es una renuente figura paterna que ha de cuidar de discípulos díscolos (ya sea Grogu o Bella Ramsey), pero más allá del meme ha disfrutado enormemente de trabajar con Almodóvar. Según le ha contado a Insider, esto se ha debido a la gran admiración que siente por el cineasta manchego, por quien asegura que habría hecho cualquier cosa que le ordenara hacer, con tal de estar en su proyecto.

“Podría haber hecho cualquier cosa que me pidiera, y lo habría hecho sin dudarlo. Abrió todo un mundo de narraciones, colores, cultura, rebelión y sexualidad absolutamente embriagador. Peligroso, hilarante, desgarrador, con un estilo tan característico…”, sostiene Pascal. Por otro lado, al actor chileno también le ha encantado colaborar con Hawke.

“Llegar a trabajar con Ethan Hawke, cuyas películas he visto desde que era pequeño, a quien he visto en Broadway, cuyos libros he leído, cuyas obras de teatro he visto, en películas grandes, pequeñas, de terror… Ha sido una oportunidad increíble de aprender y disfrutar la experiencia con gente así. Ha sido increíble”, concluye Pascal.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.