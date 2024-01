¿Qué le ha pasado en el brazo a Pedro Pascal? El motivo de una lesión que podría afectar a 'The Last of Us' 2T y 'Gladiator 2'

A golpe de grandes interpretaciones y mucho talento, Pedro Pascal se ha convertido en el actor de moda de Hollywood y el 'daddy' de muchos espectadores, el divertido apodo con el que era bautizado en las redes sociales. El actor recibía nominaciones en los Globos de Oro y los Emmy por su papel como Joel en la serie The Last of Us, donde acudía recientemente con un cabestrillo y provocaba la curiosidad de propios y ajenos.

El actor ha explicado a Variety que se rompió un brazo al caerse en las escaleras de su casa familiar en Chile y actualmente está esperando una cirugía a finales de enero, pero espera poder estar a tiempo para el rodaje de la segunda temporada de The Last of Us, que comenzará a mediados de febrero.

Sin embargo, Pascal no hacía mención alguna a su trabajo en la segunda y misteriosa entrega de Gladiator, por lo que se sobreentiende que ya habría acabado las grabaciones del nuevo filme dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Paul Mescal. De esta forma, la lesión de su brazo afectaría aparentemente y exclusivamente a su participación en la serie de HBO Max, aunque la falta de una confirmación oficial ha abierto toda clase de rumores.

De hecho, su trabajo en la continuación de la historia de gladiadores protagonizada en 2000 por Russell Crowe y Joaquin Phoenix provocó inicialmente que muchos lo señalaran como el posible motivo detrás de la lesión del actor, después de encabezar diversas escenas de acción. Y es que el chileno es un experto después de papeles tan exigentes como el de Oberyn Martell en Juego de tronos o el de Javier Peña en Narcos.

Más allá de su trabajo en la serie, Pascal podría tener también una destacable relevancia en los Oscar de 2024 si Extraña forma de vida, el mediometraje wéstern queer del cineasta español Pedro Almodóvar, finalmente resulta nominado en la categoría de mejor cortometraje de ficción, después de llegar a la lista de las 15 seleccionados finales.

Próximamente, Pascal también trabajará de nuevo junto a Matt Damon en el filme Drive-Away Dolls, de Ethan Coen. Este también aparecerá en otros proyectos como Weapons, de Zach Cregger (director de Barbarian); Tropico, de Giada Colagrande (cineasta italiana y mujer de Willem Dafoe); o The Uninvited, de Nadia Conners.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.