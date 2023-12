Pedro Pascal es la estrella más popular de 2023 según IMDb, y Ana de Armas está en el top 3

El tirón mediático de las celebridades y, en el caso que nos ocupa, de las actrices y actores de cine y series, también puede medirse por el impacto que han tenido en la conocida página de IMDb. Utilizando como medición las búsquedas y los rankings de películas e intérpretes, y avalado por su más de 250 millones de visitas mensuales en la web, una de sus listas imprescindibles del año es la de las estrellas más populares.

El honor de estar en lo más alto este 2023 le ha correspondido al actor nacido en Chile Pedro Pascal, y en ello ha tenido sin duda mucho que ver el éxito de la serie The Last of Us de HBO (y la prueba es que su compañera de reparto, Bella Ramsey, también está en la lista), añadido a que es el rostro oculto tras el casco de The Mandalorian de Disney+ y, además, también ha protagonizado el corto Extraña forma de vida de Pedro Almodóvar junto a Ethan Hawke. Y entre el montón de próximos proyectos, estará en la esperada Gladiator 2 de Ridley Scott.

Otra de las que aparece entre lo más alto es Ana de Armas, aunque la actriz cubano-española es ya una habitual de esta lista en los últimos años. En 2020 era la que encabezaba el ranking y, al año siguiente, quedó en el segundo lugar. Estuvo ausente en el pasado 2022, pero ha regresado colocándose en el tercer lugar. Entre sus más recientes estrenos, Ghostling junto a Chris Evans y su nominación a los Oscar por la denostada Blonde de Andrew Dominik, y el hecho de que sea la protagonista de Ballerina, el spin-off del universo John Wick que se estrenará en junio de 2024.

A Ana la ha superado la estadounidense Mary Elizabeth Winstead, de las series Ahsoka y Scott Pilgrim da el salto, pero su popularidad en IMDb se ha impuesto a otras actrices de enorme actualidad en los últimos meses como son Jenna Ortega de la serie Miércoles y Scream VI, y a nada menos que Margot Robbie con el taquillazo de Barbie de Greta Gerwig y también el pinchazo en taquilla de la grandilocuente, excesiva y, a pesar de todo, muy reivindicable Babylon de Damien Chazelle.

Os dejamos con la lista completa:

Pedro Pascal en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2023 Cindy Ord/VF23 / Getty Images

1 - Pedro Pascal

2 - Mary Elizabeth Winstead

3 - Ana de Armas

4 - Jenna Ortega

5 - Bella Ramsey

6 - Margot Robbie

7 - Rebecca Ferguson (este 2023 en 'Misión: Imposible - sentencia mortal. Parte uno' y la serie 'Silo', y el año que viene en 'Dune: parte dos').

8 - Katee Sackhoff (la protagonista de la serie 'Galáctica, estrella de combate', que finalizó en 2009, vuelve a tener tirón y estuvo en la tercera temporada de 'The Mandalorian' interpretando a Bo-Katan).

9 - Carla Gugino (la serie 'La caída de la Casa Usher')

10- Cillian Murphy ('Oppenheimer')

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.