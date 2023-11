Pedro Pascal al rescate de Marvel: podría interpretar a Reed Richards en 'Los cuatro fantásticos'

Son tiempos complicados para Marvel. La compañía se encuentra sumergida en varias polémicas y, por si fuera poco, sus películas no terminan de funcionar. Parecía que daría la vuelta a la tortilla después de las buenas sensaciones de Guardianes de la galaxia Vol. 3, pero a The Marvels no le está yendo tan bien en taquilla, lo que confirma la tendencia presente desde el final de la fase 4: a la gente le empieza a cansar el cine de superhéroes.

La prioridad del estudio es encontrar una solución para este panorama que empieza a ser preocupante. Tal vez se limite la cantidad de estrenos, se le de otro enfoque a la fase 5 o se llame a grandes estrellas para hacer más atractivos todos los lanzamientos. Según apuntó Deadline, esta última opción podría ser la elegida a corto plazo.

Marvel tiene entre sus planes una película de Los cuatro fantásticos dirigida por Matt Shakman de la que se sabe poco todavía. No mucho sobre su argumento y menos de su elenco, del que solo se conoce la confirmación de Vanessa Kirby (The Crown) como Sue Storm, más conocida como la Mujer Invisible. Al reparto podría unirse una de las mayores sensaciones de internet en los últimos años: Pedro Pascal.

El actor, que se ha consolidado en el estrellato tras sus papeles en The Mandalorian y The Last Of Us, sería el elegido para interpretar a Reed Richards, o más bien, Mr. Fantástico. Así, el chileno se pondría al mando del cuarteto de superhéroes con sus poderes elásticos. Este personaje ya fue interpretado por John Krasinski (Jim en The Office) en Doctor Strange en el multiverso de la locura, pero debido a las cualidades del multiverso de Marvel y sus múltiples líneas temporales, el intérprete no tendría por qué ser el mismo en esta nueva entrega.

Por otro lado, el elenco principal lo completarían Joseph Quinn (Stranger Things) como Johnny Storm (la Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (The Bear) en el papel de Ben Grimm (la Cosa). Algunos medios van más allá y señalan a Javier Bardem como el elegido para interpretar al mismísimo Galactus.

De confirmarse los rumores, Marvel armaría un gran equipo para dar nivel a uno de sus próximos largometrajes, que probablemente comience a rodarse en 2024. Muchos nombres de primer nivel, pero sin duda quien más resalta para el público es Pedro Pascal. Lo veremos de nuevo en la segunda temporada de The Last Of Us y en la cuarta de The Mandalorian. Además, también aparecerá en Gladiator 2, una de las películas más esperadas del próximo año. Podríamos verlo también en el MCU, es decir, que tendremos al chileno para rato.

