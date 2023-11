Stephen King critica que la gente celebre el fracaso de 'The Marvels': "¿Por qué burlarse?"

Las previsiones no eran buenas, y ha ocurrido un poco lo que se veía venir. The Marvels, película nº33 del Universo Cinematográfico de Marvel, había costado más de 200 millones de dólares: el film más caro por minuto de la historia con un metraje de apenas 105 minutos, que ponía las cosas muy difíciles de cara a extraer rentabilidad. En sintonía a los pronósticos de taquilla hablaban de fracaso, y finalmente The Marvels llegó el 10 de noviembre a cines ajustándose a ellos. En su fin de semana de apertura ha recaudado 47 millones de dólares en EE.UU.

A nivel internacional la recaudación asciende a 63 millones, lo que viene a ser la peor apertura jamás registrada para un film del MCU. Al mismo tiempo es la película dirigida por una mujer negra con mejor estreno de la historia (debido a la presencia al frente de Nia DaCosta), pero este matiz no ha detenido el ánimo apocalíptico de los titulares. The Marvels constataría que los días de gloria del Universo de Marvel han concluido, luego de que la discreta recaudación de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía anticipara que algo no iba bien.

¿Cuáles han sido las reacciones en redes? Pues parece que no ha dado demasiado pena. De hecho hay bastantes voces alegrándose, y eso es algo que mosquea a Stephen King. El novelista suele ser muy público con sus gustos cinéfilos en Twitter; eso sí, recomienda sobre todo películas de terror que ha visto o se han basado en alguno de sus libros (algo bastante habitual). Lo que viene a ser el cine superheroico no le interesa demasiado, y de hecho ha admitido que él no suele ver películas del MCU.

I don’t go to MCU movies, don’t care for them, but I find this barely masked gloating over the low box office for THE MARVELS very unpleasant. Why gloat over failure? — Stephen King (@StephenKing) November 12, 2023

Lo que no implica que no le desagrade este hacer leña del árbol caído. “No veo las películas del MCU, no me interesan, pero me desagrada mucho este evidente regodeo en la baja taquilla de The Marvels. ¿Por qué burlarse de los fracasos?”, ha tuiteado. Poco después añadió: “Parte del rechazo a The Marvels quizá se deba a un odio adolescente. Ya sabes, ‘¡qué asco, CHICAS!’”. King estaría aludiendo a una posibilidad bastante razonable, y es que parte de la satisfacción con la que se ha recibido el fracaso de The Marvels se deba a motivos extracinematográficos. Esto es, que no solo sea gente que estaba cansada del MCU de antes.

Some of the rejection of THE MARVELS may be adolescent fanboy hate. You know, "Yuck! GIRLS!" — Stephen King (@StephenKing) November 13, 2023

Aparte de una mujer negra dirigiendo, The Marvels se centra en un equipo integrado por dos mujeres; dos de ellas racializadas. Y por si fuera poco es la secuela de Capitana Marvel, una película que sufrió un considerable review bombing cuando se estrenó, allá por 2019, e hizo frente a un furibundo odio misógino. Puede que parte de la recepción de The Marvels esté marcada por este mismo odio, así que King no va desencaminado por mucho que le dé igual la maquinaria de Kevin Feige.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.