¿Logro histórico? 'The Marvels' es la película más corta que ha costado más dinero por minuto

Echando un vistazo casual a las principales películas de los últimos meses, lo suyo es llevarse las manos a la cabeza por la desmedida duración que estas acostumbran a arrastrar. Los asesinos de la luna de Martin Scorsese corona un hipotético podio con sus 206 minutos de duración, mientras que Avatar: El sentido del agua se extendía a 192 minutos y Oppenheimer a 180 minutos. A todos estrenos les ha rodeado, como es normal, un aura de evento, pero 2023 está siendo un año muy extraño para Hollywood (dejando huelgas aparte) y la sucesión de estrenos también ofrece visos de un cambio en la tendencia.

No hay más que fijarse en las que hoy por hoy son las dos películas más taquilleras del año. Barbie, dirigida por Greta Gerwig, dura 114 minutos, mientras que el Super Mario Bros. de Illumination se quedó en unos ajustados 92 minutos. Ninguna llega a las dos horas y aún así ha logrado conectar con amplias masas de público, pero puede que la excepción más notable provenga del Universo de Marvel. En sus últimos compases, la maquinaria de Kevin Feige ha reducido paulatinamente la duración de las películas. Cuatro de las más recientes, distribuidas entre las Fases 4 y 5, han durado como máximo 126 minutos.

Y algunas no han llegado a las dos horas. Thor: Love and Thunder duró 119 minutos y la palma se la ha llevado The Marvels, que acaba de llegar a cines. 105 minutitos dura la secuela de Capitana Marvel, que ha dirigido Nia DaCosta afrontando un clima que parece constatar el declive de la factoría. DaCosta, entrevistada por Digital Spy, ya dijo que se había propuesto que el film durara poco. “Realmente quería que durara menos de dos horas. Siento que no hay necesidad de hacerla larga, porque una hora y 45 minutos es bastante habitual para una película cualquiera”. Pero no para un blockbuster de superhéroes, claro.

La cuestión es que este metraje tan escueto va acompañado de una letra pequeña algo desconcertante, que señala IndieWire. The Marvels ha costado una gran cantidad de dinero: 220 millones de dólares invertidos en un rodaje muy alargado y en varios reshoots, que la convertirían en una de las películas por minuto más caras de la historia. Concretamente, si prestamos atención al metraje total, The Marvels sería la película más breve en haber costado esa millonada a cada minuto.

La citada Thor: Love and Thunder se le acerca al costar 250 millones siendo solo ligeramente más larga que The Marvels, pero en el caso del film de Taika Waititi este tuvo un rendimiento en taquilla satisfactorio. De cara a The Marvels el estudio no las tiene todas consigo: necesita un taquillazo para sacar beneficio de esa inversión de 220 millones, y las previsiones de recaudación son por ahora tirando a discretas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.