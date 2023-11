¡Alarma en Marvel Studios! La baja preventa de 'The Marvels' augura un pinchazo en taquilla

Esta semana The Marvels dirigida por Nia DaCosta se estrena en numerosos países, entre ellos España, el jueves 9 de noviembre o en Estados Unidos el viernes 10. Sin embargo, las previsiones de taquilla no son especialmente alentadoras para esta segunda entrega con Brie Larson enfundada de nuevo en el traje de Capitana y que, en principio, se presentaba como uno de los platos fuertes de esta 5 faseFase 5 del UCM.

Según las estimaciones que recoge Deadline, y en gran parte basadas en la preventa de entradas, la recaudación podría ser incluso inferior a la que obtuvo Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o las películas de DC Black Adam y The Flash.

Y vamos con estas previsiones. En ellas se indica que The Marvels podría debutar en su primer fin de semana ingresando algo más de 50 millones de dólares en las pantallas norteamericanas, a los que cabría sumar otros 80 en el resto de mercados a nivel global. En total, se estrenaría con una recaudación de entre 130 y 140 millones de dólares.

En cuanto a las comparaciones, siempre odiosas, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía debutó a mediados de febrero con 106,1 millones en Estados Unidos y Canadá, y a nivel mundial finalizó su recorrido comercial en cines con 476 millones. Pero las ambiciones de The Marvels serían mayores, pues su abultado presupuesto ha sido de unos 220 millones, más gastos de promoción, con lo que necesitaría al menos de 550 millones de recaudación para dar beneficios a los estudios Marvel.

En un contexto similar se situó también Eternals, estrenada en noviembre de 2021, con un presupuesto de 236 millones y una recaudación global, que tampoco fue la deseada, de 402 millones de dólares en cines. En aquella ocasión, la película dirigida por la oscarizada Chloé Zhao debutó con 71,2 millones (también en Estados Unidos y Canadá).

Siguiendo en los universos superheroicos, The Flash ingresó en su primer fin de semana en Estados Unidos 55 millones (una cantidad similar a la que podría obtener The Marvels) y acabó recaudando a nivel mundial unos decepcionantes 270,6. Mientras que Black Adam con Dwayne Johnson debutó allí con 63 millones y, a nivel mundial, se hizo con unos no menos frustrantes 393,2 millones de dólares. Si estos son los principales referentes para lo nuevo del UCM, de momento lejos le quedarían esos 550 o 600 millones como objetivo mínimo a alcanzar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.