'The Marvels': tráiler final, fecha de estreno, sinopsis y más del retorno de Capitana Marvel

Cada vez queda menos para el regreso de la Capitana Marvel a la gran pantalla. Es por ello que Marvel Studios ha decidido compartir nuevas imágenes para promocionar la próxima entrega del MCU, que podremos ver en otoño y que pretende despertar de nuevo el interés del público por acudir a las salas de cine.

Se espera que The Marvels, que es el título que recibe esta entrega, tenga buenos números en taquilla. Sin embargo, puede que no sea tan fácil como parece. Incluso su directora, Nia DaCosta, es consciente de la fatiga que existe en relación con el cine de superhéroes, pero afirma que ha dado con la solución en esta película. De momento, te contamos todo lo que sabemos antes de su estreno.

'The Marvels': tráiler final

Marvel ha compartido el tráiler final de The Marvels, en el que se aprecian ciertas escenas y ambientaciones que nos ayudarán a hacernos una idea de lo que podemos esperar, con un recuerdo muy presente de personajes del pasado como Iron Man y Capitán América.

Ahora, Marvel Studios ha compartido nuevas imágenes en un vídeo de 30 segundos para calentar los motores de cara al inminente estreno.

'The Marvels': fecha de estreno

La pandemia y otros sucesos como la huelga de guionistas en Hollywood han trastocado los planes de muchas de las grandes productoras al otro lado del charco. Esta nueva entrega de Marvel también ha sufrido cambios en su fecha de salida, que antes estaba prevista para la temporada estival. Finalmente, parece que el día definitivo para el debut de The Marvels en cines será el próximo 10 de noviembre.

'The Marvels': sinopsis

Carol Danvers, más conocida como la Capitana Marvel, ha recuperado su identidad de manos de los tiránicos Kree y conseguido su venganza contra la Inteligencia Suprema. Ahora, en esta cinta dirigida por Nia DaCosta, la heroína se verá envuelta en una aventura en la que debe salvar a un universo desestabilizado.

Sus deberes le envían a un agujero de gusano anómalo vinculado con un revolucionario Kree, y es ahí donde sus poderes se enredan con Kamala Khan, más conocida como Ms. Marvel, y Monica Rambeau, astronauta en S.A.B.E.R. y sobrina distanciada de Carol. Este trío tendrá que unir fuerzas para salvar al mundo de una gran amenaza.

'The Marvel': reparto

Para esta secuela de Capitana Marvel volveremos a ver a Brie Larson interpretando a Carol Danvers. También repiten Iman Vellani encarnando a Kamala Khan y Teyonah Parris como Monica Rambeau. A Kamala la conocimos en la comedia Ms. Marvel, mientras que Monica apareció en Bruja Escarlata y Visión.

Samuel L. Jackson volverá a dar vida a Nick Furia, por lo que es de esperar que este largometraje esté directamente relacionado con la serie Invasión Secreta. Además, Zawe Ashton interpretará a la villana de esta historia, la kree Dar-Benn, mientras que Park Seo-joon, conocido por su papel en Parásitos, será el príncipe Yan.

¿Dónde se sitúa 'The Marvels' en el MCU?

Esta película será la trigésimo tercera del MCU, y la tercera dentro de la fase 5. Así como sucede con Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 y Ant-Man 3: Quantumanía, se podría suponer que esta nueva trama tiene lugar, aproximadamente, en 2025. Esto supone un gran salto temporal respecto a Capitana Marvel (2019), la primera película de esta heroína, que está ambientada en la década de los 90.

A estas alturas, es normal que más de uno se confunda a la hora de establecer un orden temporal de todas las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel. No obstante, la compañía ya ha pensado en una solución: publicará un libro con la cronología oficial desde la fase 1 a la 5. Esta obra se titulará The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, y se espera que salga a la venta el próximo mes de octubre. Con esta iniciativa, la franquicia buscará aclarar todos los sucesos pasados y prepararnos para lo que está por venir en esta nueva etapa.

