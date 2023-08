Marvel publicará un libro con la cronología oficial del MCU

En 2012, cuando se estrenó Los Vengadores, el Universo Cinematográfico Marvel parecía una aventura arriesgada que había salido bien. 11 años más tarde, con 31 películas y 21 series en su currículum, esa aventura se ha convertido en algo tan laberíntico (o casi) como su predecesor en viñetas. Así pues, no está de más una ayuda para el espectador.

Editado por DK en Estados Unidos, The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline es el libro en el que la Casa de las Ideas deja por escrito la cronología oficial de su universo. Es decir, que viene a cumplir para el cine la misma función que The Marvel Character Encyclopedia y otros tochos de referencia para los cómics.

En su web oficial, el estudio asegura que el volumen cuenta con la aprobación de Kevin Feige (que, al fin y al cabo, es el que decide todo esto) y que viene firmado por "tres expertos en el MCU" para contestar a las tres grandes preguntas de los fans: "Qué ocurrió, cuándo y dónde".

De esta manera, si el visionado de Falcon y el Soldado de Invierno o Invasión secreta se te hizo cuesta arriba, y tienes 50 dólares (45,93 euros) para gastar, puedes encargar el libro en Amazon, donde ya está disponible su preventa.

En los tebeos Marvel, nunca han faltado tomos destinados a registrar la historia de los superhéroes y supervillanos, censar a sus personajes y dotar de unidad a lo que no deja de ser el trabajo de docenas de guionistas, cada uno por su lado. Sin embargo, el peso de décadas de continuidad acaba convirtiendo en reliquias la mayoría de estos esfuerzos. ¿Ocurrirá lo mismo con esta enciclopedia?

