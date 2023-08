‘Thor 5': Taika Waititi quiere una película “muy divertida” y con un villano “imponente”

“Thor 5 está en desarrollo para Marvel Studios. Desafortunadamente…”. Así empezaba el tuit de MyTimeToShineHello, cuenta especializada en primicias sobre el universo Marvel y DC. Todo apunta a que el dios del Trueno al que interpreta Chris Hemsworth seguirá sumando títulos a su cuenta. En Thor: Love and Thunder, se convirtió en el primer superhéroe de Marvel en tener una tetralogía. Con la más que probable Thor 5 (renuncia a un estreno próximo en España, porque ni siquiera la han confirmado oficialmente), sus cifras seguirán creciendo.

“Desafortunadamente, hay muchas posibilidades de que Taika Waititi regrese para dirigirla”. El cineasta neozelandés, que se encuentra a punto de estrenar Next goal wins, una comedia basada en hechos reales sobre la peor selección de fútbol de la historia, no sólo no ha desmentido la información sino que, en una entrevista para Screen Rant, ha dado pistas sobre lo que tiene en la cabeza para la siguiente película sobre el superhéroe.

“¿Qué nos queda por contar sobre Thor?”, se preguntó Waititi. “Tendríamos que continuar con la evolución del personaje, pero de una manera muy divertida y proponiéndole obstáculos a su altura que le permitan crecer”. Entre estos, el director de Jojo Rabbit menciona al villano: “No creo que podamos tener a un antagonista más débil que Hela”, dice el neozelandés en referencia al personaje que, en Thor: Ragnarok, interpretó Cate Blanchett. “Me parece que deberíamos dar un paso adelante e incorporar a un villano que sea de alguna forma más imponente”.

No sabemos lo que Chris Hemsworth opinará acerca de las ideas de su presumible jefe en Thor 5, pero podemos adelantarte que una de ellas no va a hacerle demasiada gracia.

“Nos divertimos demasiado”

Pese al compromiso de Russel Crowe y a la casi infalible aureola que rodea a Chris Hemsworth, ninguno de los dos actores oceánicos fue capaz de salvar a Thor: Love and Thunder del naufragio. La prensa especializada le otorgó un desganado 63% de aprobación en Rotten Tomatoes. Su recaudación, eso sí, fue superior a las anteriores películas sobre el dios del Trueno, pero no tanto como para ocultar que Thor: Love and Thunder había sido tachada por los críticos de “olvidable”, “ingenua” y “agotadora”.

Contra todo pronóstico, Chris Hemsworth coincidía con ellos. En una entrevista para GQ, el actor australiano no eludió la cuestión sobre el descalabro de su último proyecto y confesó que, posiblemente, el equipo se “divirtió demasiado haciéndolo”. El resultado, según sus palabras, fue una película “demasiado tonta”. A cambio, Hemsworth pidió que el próximo Thor fuese algo más serio, lo que contrasta con la petición de Waititi, que está dispuesto a seguir apostando por la comedia. Queda por saber quién acaba alzándose con el martillo creativo.

