Chris Hemsworth cumple los 40: el concurso de baile que casi acaba con su carrera y otras curiosidades sobre el Dios del Trueno

Cuando eres el Dios del trueno, el defensor de Midgard y el portador de Mjolnir, eres capaz de realizar proezas como blandir un martillo que ningún ser humano puede levantar o, incluso, compartir una fotografía tuya en Instagram en la que se te ve “disfrutando bajo el sol de España”, en plena canícula veraniega.

Todo está a tu alcance si eres Chris Hemsworth, que hoy celebra su cuadragésimo cumpleaños. Su fiesta será una minúscula pausa en una trayectoria en constante ascenso, que comenzó en la televisión australiana hace dos décadas y que, ahora, tiene por delante al multitud de proyectos.

Entre ellos: Tyler Rake 3; Furiosa y una película aún pendiente de título, ambas producciones vinculadas al universo Mad Max; Transformer One, donde le pondrá voz a Optimus Prime; Vengadores: Secret Wars, en la que regresará a su papel de Thor; y un biopic sobre Hulk Hogan, el bigotudo campeón de lucha libre.

Aunque el aterrizaje de Chris Hemsworth en Hollywood fue discreto y pacífico a diferencia de la llegada del también antípoda Russell Crowe, su carrera nos ha dejado alguna que otra anécdota que, con motivo de su aniversario, merece la pena recordar.

En casa y lejos

Aunque en España no se haya emitido nunca, en Australia, la serie Home and away va ya por los 7000 episodios, unas cifras que hacen de nuestra Amar es para siempre poco menos que una miniserie. En esta longeva producción oceánica dio Chris Hemsworth sus primeros pasos como actor: en total, aparece en casi 200 capítulos.

Sin embargo, el intérprete abandonó Home and away precisamente cuando se fue de casa y lejos, a Hollywood. Su desembarco no fue muy prometedor: tras ocho meses haciendo audiciones, el recién llegado Hemsworth empezó a desesperarse. Nadie contaba con él ni para un mísero episodio de Ley y orden, así que decidió que, si su suerte no cambiaba pronto, le pediría a los creadores de Home and away que lo readmitiesen en la serie.

Esa llamada, por supuesto, nunca se hizo, puesto que J.J.Abrams lo seleccionó como tripulante de la Enterprise en Star Trek. Y, al subir a bordo, Chris Hemsworth ya nunca se bajaría de esa nave espacial llamada Hollywood.

Thor también baila (o, al menos, lo intenta)

Antes de ser seleccionado por Abrams, Chris Hemsworth mató el tiempo bailando en el programa australiano Dancing with the stars. El actor, que ha nadado entre tiburones en un documental de National Geographic y se ha prendido fuego en Tyler Rake 2, no se desenvolvía tan bien bajo una bola de discoteca y obtuvo la puntuación más baja de su edición.

El traspié podría haber sido mayor: tal y como contó en una entrevista para BBC Radio, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, estuvo a punto de eliminar la candidatura de Chris Hemsworth para ser el nuevo Thor al enterarse de que el actor había concursado en Dancing with the stars. “Los fanáticos de Marvel nos van a comer vivos si ven un vídeo tuyo bailando”, le dijo Feige a Hemsworth. No obstante, lo mantuvo en plantilla.

En Vengadores: Endgame, pudimos presenciar cómo sería Chris Hemsworth si su rutina de ejercicios fuese algo más relajada. En la vida real, el actor que interpreta a Thor no tiene superpoderes pero, con su musculatura, tampoco parece echarlos en falta.

Por eso, en 2019 creó, junto con su entrenador personal, una aplicación llamada Centr, en la que se proponen entrenamientos individualizados y dietas a sus usuarios. El precio, casi 30 euros al mes, un buen rato de sufrimiento en el gimnasio y no volver a ser feliz en tu vida al abrir la puerta del frigorífico. La aplicación no se hace responsable si, después de esto, aún no tienes la mandíbula marmórea, la melena rubia, los ojos azules o el metro noventa de Chris Hemsworth.

