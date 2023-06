Chris Hemsworth nos desvela la escena más arriesgada de 'Tyler Rake 2': "Muchas cosas podrían haber salido mal"

Tyler Rake parecía destinada a convertirse en otra película de acción más para rellenar el amplio catálogo de Netflix, otro gasto desmedido cuyo atractivo pasaba por ese Chris Hemsworth magullado y taciturno, y el apellido Russo post-Vengadores: Endgame en los créditos de producción y guion.

Sin embargo, la apuesta de Sam Hargrave fue un éxito pandémico nada más aterrizar en la plataforma y ahora su secuela (disponible el 16 de junio en Netflix) eleva la apuesta para confirmar el potencial de saga de este título.

Hablamos con el actor australiano sobre expectativas, el arduo rodaje del plano secuencia de 21 minutos con el que arranca la película y cómo afronta su carrera ahora que esta a punto de entrar en la cuarentena.

Una secuela tras un éxito como Tyler Rake carga siempre con las temidas expectativas.

La presión y la autoexigencia siempre están, sobre todo por los fans, pero esa presión fue una motivación extra para ir aún más lejos, elevar la acción y sumergirnos en el pasado y el tormento de Rake. Hemos dado lo mejor de nosotros mismos para hacer una película que nos enorgullece y que es mejor que la primera en todos los sentidos.

Como decías, la trama explora el pasado de Rake. ¿Cómo está al comienzo del filme?

Destruido, emocional y físicamente, tratando de reunir los fragmentos rotos y averiguar quién es, por qué sobrevivió al final de Tyler Rake, si tiene un propósito, si puede redimirse y qué va a hacer con su segunda oportunidad en la vida. Está en plena rehabilitación física, considerando jubilarse. Para un mercenario y un soldado, es una transición complicada. Por eso, cuando lo contactan para una misión, vuelve a lo único que sabe hacer bien.

¿Te ayudo el poder ahondar más en su pasado a conectar con el personaje, con el hombre detrás del héroe de acción?

Sí, totalmente. Cuando abordo cualquier personaje, lo que hay en el guion es la punta del iceberg, pero la mayor parte de su personalidad está debajo de la superficie y tiene que percibirse en cada acción, en cada movimiento. La audiencia puede notarlo o no, pero esperas que todo eso que no es visible también aporte luz y color al protagonista. Hace mi trabajo más interesante y espero que el público lo vislumbre.

Háblame del plano secuencia de 21 minutos, que arranca en una cárcel y acaba con un helicóptero sobre un tren en movimiento.

El entrenamiento para este personaje es muy diferente al que hago para Thor. Tengo que abordar el oner como un atleta: aprender la coreografía, ensayar y conocer cada plano por si pasa algo inesperado y peligroso. Para la escena de la cárcel, rodamos en invierno en la República Checa, nevando, con compañeros con Covid. Tuvimos que improvisar mucho, fue como estar en un combate de verdad.

Pero, para mí, poder hacer casi todas las escenas de acción fue especial porque rodamos tomas que nunca se han hecho, como la del helicóptero. Esa secuencia fue emocionante, agotadora, aterradora, gratificante, divertida y demencial [ríe]. Estaba en lo alto de un tren que iba a 65 kilómetros por hora, con un helicóptero acercándose, todo sin croma. Muchas cosas podrían haber salido mal.

Es como estar en la base del Everest preparándote para subir a la cima: el primer día, parecía imposible, y seis semanas después, estábamos sorprendidos de haberlo conseguido.

De haber una hipotética tercera parte, el problema será volver a superaros.

Sí, es verdad [ríe]. Me van a tener que poner a pelear de verdad y rodarlo como si fuera un documenta [ríe]. Pero es parte de la diversión: cuanto mayor el reto mayor es el premio, el viaje y la experiencia son más interesantes.

Prefiero tratar de conseguir algo mejor, más grande y maravilloso que quedarme en un sitio que previsible. Por eso me uno a proyectos así, porque creo que es lo que la audiencia merece, el ver cosas diferentes. Ellos pagan la entrada y todos nosotros, actores, directores, guionistas, tenemos que asegurarnos de responder con toda la pasión y el compromiso posible.

Tras una década de intenso trabajo y a punto de cumplir 40 años, ¿te has vuelto más selectivo en tu carrera?

Totalmente. Cuando empiezas, intentas trabajar sin parar porque es una profesión impredecible y el teléfono puede dejar de sonar. Eso provoca mucha inseguridad y es difícil decir que no.

Pero ahora tengo una posición más estable y no quiero trabajar por trabajar, necesito que los proyectos tengan un valor. Este puede ser que piense que lo voy a pasar genial, que lance un mensaje importante o que me permita colaborar con uno de mis héroes. Soy afortunado de poder decir que tengo esta elección porque, como actor, te pasas muchos años esperando a que otras personas decidan si sí o si no.

