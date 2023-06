Todas las veces que Chris Hemsworth ha demostrado que no tiene ni idea de hablar español

Muchos dicen que no hay mejor forma de aprender un idioma que echándose un novio o una novia que lo hable. De ser así, Chris Hemsworth, que lleva 13 años casado con la actriz española Elsa Pataky, debería defenderse medianamente bien en nuestra lengua, pero parece que el australiano no termina de cogerle el tranquillo al español.

Son muchas las ocasiones en las que ha chapurreado palabras sueltas, sobre todo cuando ha sido preguntado por el que también es el idioma materno de sus hijos, o en aquellos momentos en los que ha viajada a España.

En su visita más reciente a Madrid con motivo del estreno de Tyler Rake 2, secuela del fenómeno de Netflix, Hemsworth ha acudido a El hormiguero y ha deleitado a sus fans con una frase en español: "Estoy muy feliz de estar en España". Sin embargo, el mensaje tenía truco. Y es que, tal y como él mismo ha confesado, Elsa se lo había escrito en la palma de la mano a modo de chuleta con la intención de que se lo aprendiera.

El australiano ha asegurado en el programa que está aprendiendo la lengua con su pareja, pero que todo le suena a "Joder, qué pasó, mierda, vamos", porque "me grita en español", ha bromeado. En cuanto a sus tres hijos, bilingües, tampoco le ayudan al reírse de él cuando pronuncia nuestra idioma y negarse a seguir hablando: "Les gusta que quede mal hablando español, como he hecho ahora delante de vosotros".

Recuperamos otras ocasiones en las que el actor ha mostrado (y admitido) su lento progreso en el aprendizaje del español.

Sus hijos, sus profesores más exigentes

Como decíamos, en su visita a El hormiguero el actor ha asegurado que sus hijos se lo pasan en grande a su costa cuando trata de hablar en español. En 2015, en su visita al programa de Ellen DeGeneres, también se refirió a cómo su hija India prefería no escuchar sus intentos infructuosos.

"Mi hija es bilingüe", afirmaba: "Si alguien no es realmente español, no quiere ni oírlo. Dice: 'No'. Y solo responderá en inglés. Incluso si mi madre o alguien intenta hablar en español, dice: 'Eso es horrible. Estás destrozando la lengua, vete". "Una snob", respondía DeGeneres, y el actor no podía estar más de acuerdo.

Segundos después, al imitar el acento 'australiano-español' de su hija, el actor lanzaba algunas palabras sueltas en nuestro idioma: "¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mate?".

Felicitación de cumpleaños

El año pasado, Hemsworth troleaba a Elsa Pataky por su cumpleaños con una broma en la que se reía de sí mismo por su escaso dominio del español.

"Los hispanoparlantes os daréis cuenta de que mi español ha mejorado a un nivel de perfección en este precioso mensaje de cumpleaños para Elsa Pataky". Basta con echar un vistazo a la tarta de cumpleaños para ver que, en lugar de felicitarle por esa fecha tan señalada, se cachondeaba de su mujer deseándole una feliz navidad.

Chris Evans se ríe de Hemsworth hablando español

Son muchos los periodistas de habla hispana que a menudo se han dirigido al actor en español, pero, como en esta entrevista que compartió con su tocayo Chris Evans por el estreno de Vengadores: La era de Ultrón, el rubio solo se atreve con algunas frases de presentación y muchos "sí, sí, sí".

No sabemos si Elsa se enfadó, como se figuró el entrevistador, pero Evans se lo pasó de maravilla a costa de su compañero.

"Tacatacatacataca"

En 2018, coincidiendo con la promoción de Vengadores: Infinity War, el australiano visitó una vez más el programa de Ellen DeGeneres y se refirió a su familia bilingüe, confirmando que sus tres hijos hablan perfectamente inglés y español. Sin embargo, admitió no entender nada cuando estos se comunicaban en el idioma de Cervantes.

"Cuando mi esposa les regaña y les dice 'Tacatacatacataca', que es como suena para mi oído, estoy de pie a su lado y digo: 'Así es", explicaba, añadiendo que después debía preguntar a su mujer qué les había dicho.

Además, desveló que cuando Pataky se dirige a él en español, es porque hay alguna situación "desafortunada, controvertida y agresiva"; es decir, alguna discusión: "Pienso: '¿Qué estará diciendo ahora mismo? ¿Cómo respondo?'. Básicamente estamos discutiendo. Si se enfada lo suficiente, deja a un lado la fachada en inglés y se pone: 'Tacatacatacataca".

Las palabras en español que domina Chris Hemsworth

Para que no se diga que no lo intenta, despedimos este artículo con un par de vídeos de Hemsworth poniendo todo su empeño en la correcta pronunciación de algunas palabras fundamentales en nuestra lengua.

CHRIS HEMSWORTH SPEAKING SPANISH BREATHE IF YOU AGREE pic.twitter.com/MBRx1Fomvj — gab TLAT ERA (@TELLEMTHOR) May 14, 2020

chris hemsworth speaking spanish on loop pic.twitter.com/sc4BP7iJEx — a (@ladybxird) April 23, 2019

