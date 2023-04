Ben Affleck hablando en español asombra a las redes sociales

Que Ben Affleck es un hombre de múltiples talentos, más allá de poner cara triste, es algo que ya sabíamos de sobra. Pero, ¿va incluido en la lista el de hablar idiomas en general, y español latinoamericano en particular? Pues sí, y el actor y director lo ha demostrado de sobra promocionando 'Air' en España.

En una entrevista con la SER, Affleck ha hablado largo y tendido acerca de su filme acerca de la relación entre Nike y Michael Jordan (que dirige y protagoniza junto a Matt Damon), de por qué no quiso incluir al baloncestista como personaje en la película y de cómo uno de los requisitos de Jordan para la producción fue que Viola Davis interpretase a su madre.

La cuestión es que Ben Affleck expresa todo esto con un empleo más que apañado de la lengua de Cervantes, algo que ha asombrado a muchos usuarios de redes sociales. ¿Cómo es posible? Pues por una razón que no tiene nada que ver con Jennifer Lopez (no, con Ana de Armas tampoco).

En realidad, la relación entre Ben Affleck y el español empezó bien temprano, cuando la futura estrella tenía 13 años y actuó en Wanted: The Perfect Guy, un especial televisivo de ABC rodado en México. Durante ese trabajo, y en estancias posteriores, el actor llegó a adquirir un nivel más que decente... el cual se oxidó con el tiempo, hasta que un incidente ocurrido en su casa le animó a ponerse las pilas.

Se trata de que Violet, su hija mayor, empezó a tomar clases de español, y papá Ben la ayudó en su tarea... hasta que la joven empezó a superarle. "No me importa que ya no pueda ayudarte con los deberes de matemáticas, que ya tienes 14 años, pero no vas a hablar mejor español que yo", recuerda haber pensado Affleck. De modo que volvió a tomar clases para refrescar su conocimiento del idioma.

De esta manera, Ben sigue contando con una valiosa herramienta para asombrar a su público en los países hispanoparlantes. Y, quién sabe, también una posible herramienta para ampliar sus horizontes profesionales: toma nota, Almodóvar, que aquí puede haber tema.

