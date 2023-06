Chris Hemsworth responde a las críticas de Scorsese y Tarantino contra Marvel: “Supongo que no son mis fans"

Consciente de las malas críticas hacia Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth continúa aceptando los comentarios negativos de cierta parte del público y la crítica, entre ellos de grandes cineastas como Martin Scorsese y Quentin Tarantino.

Con motivo del estreno de Tyler Rake 2 en Netflix, el australiano continúa agradeciendo al público el apoyo a su carrera estos años y también responde a las palabras de los directores hollywoodienses contra las grandes películas del MCU.

"Estoy agradecido por haber formado parte de algo que mantuvo a la gente en los cines. Ahora bien, si esas películas fueron o no en detrimento de otras, no lo sé. No me gusta que empecemos a criticarnos los unos a los otros cuando hay tanta fragilidad en el negocio y en este espacio de las artes", confiesa el actor a GQ sobre las malas palabras vertidas hacia Thor 4, que, sin embargo, ha sido un verdadero éxito de taquilla.

Hemsworth responde a Tarantino y Scorsese

Desde 2011, Hemsworth ha participado en un total de ocho películas de Marvel, siendo la última Thor: Love and Thunder. Un filme que confiesa que es "demasiado tonto", lo cual no significa que sea el último que protagonice para Marvel, pero, por el momento prefiere dedicarse a "otras cosas por un tiempo".

La controversia contra el título también viene aupada por las palabras de cineastas como Martin Socorsese o Quentin Tarantino, quienes no dudaban en mostrar su visión contraria a las películas de Marvel. "Tienes a todos estos actores que se han vuelto famosos interpretando a estos personajes, pero no son estrellas de cine. Capitán América es la estrella o Thor es la estrella. Estos personajes de la franquicia son los que se convierten en estrellas", señalaba en su momento Tarantino.

“Es súper deprimente cuando escucho eso”, señalaba ahora Hemsworth sobre Tarantino y Scorsese. “Ahí van dos de mis héroes con los que no trabajaré. Supongo que no son muy fans míos”, añade el australiano.

Pese a todo, Hemsworth está muy agradecido al MCU por los diferentes registros que ha podido mostrar en su paso por la Casa de las Ideas. Un hecho aupado por el cambio de directores y su necesidad de hacer cosas novedosas, haciéndole creciendo en sus interpretaciones.

