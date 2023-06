Con motivo del estreno de Tyler Rake 2, Chris Hemsworth visita España para promocionar la secuela del bombazo de Netflix. Un filme que llega unos meses después de que el actor australiano anunciara que se tomaría un descanso en su carrera tras descubrir que tiene predisposición genética al Alzheimer.

Desde el pasado mes de noviembre, Hemsworth ha alternado una vida más apacible junto a su mujer, la actriz española Elsa Pataky, y sus tres hijos, entre sesiones de surf y paseos a la escuela con sus pequeños. Una manera de conectar con estos que también ha dejado varias anécdotas divertidas, como los comentarios demoledores que recibió de los amigos de sus hijos, de tan solo 8 años, cuando estos vieron Thor: Love and Thunder.

Unos pequeños que no tuvieron filtro para mostrar los puntos flojos del título, como los efectos especiales que sorprendieron para mal. Y más teniendo en cuenta que la película dirigida por Taika Waititi para Marvel contó con hasta 250 millones de dólares de presupuesto.

"Era un grupo de niños de ocho años criticando mi película y diciendo: 'Pensamos que la película tiene demasiado humor y la acción es genial, pero el VFX no es tan bueno'. Me da cringe y me río por igual", confiesa el actor para GQ sobre los comentarios recibidos por los más pequeños.

Pese a que el filme fue un verdadero éxito de taquilla, con más de 760 millones de dólares recaudados en todo el mundo, las críticas profesionales y las reacciones negativas de los espectadores no se hicieron de esperar.

"Creo que nos divertimos demasiado y se volvió demasiado tonto. Siempre es difícil estar en el centro y tener una perspectiva real... Me encanta el proceso, pero nunca sabes cómo va a responder la gente", añade Hemsworth sobre la polémica suscitada a esta cinta.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.