Chris Hemsworth se toma un descanso de la actuación tras descubrir que tiene predisposición genética al Alzheimer

Sin límites con Chris Hemsworth es una serie documental auspiciada por National Geographic que, como indica su título, tiene a Chris Hemsworth como protagonista. El actor australiano, que recientemente estrenó Thor: Love and Thunder, lidera un formato ya disponible en el catálogo Disney+ que se propone investigar el aguante del cuerpo y cómo el envejecimiento puede hacer mella en él, de forma que Hemsworth tenga pasar por múltiples pruebas… tanto físicas como emocionales. En el quinto episodio de la serie realiza unos análisis, y estos demuestran que su código genético muestra disposición a sufrir Alzheimer. El documental narra con fidelidad la reacción de Hemsworth, pues esto no estaba previsto por ningún guion y vemos en directo al actor afrontando “su mayor miedo”.

Hemsworth, de 39 años, posee dos muestras del gen APOE4, uno de su madre y otro de su padre. Dicho gen es vinculado a un mayor riesgo de padecer Alzheimer: por lo general una de cada cuatro personas es portadora de una muestra, y solo entre el 2 y el 3% de la población tienen ambas. Con Hemsworth se da el caso además de que su abuelo sufre Alzheimer, así que se trata de un riesgo real que ha provocado que empiece a tomarse de otra forma su carrera, como le ha contado a Vanity Fair. Por ejemplo, ya no quiere trabajar con directores con los que no se sienta cómodo (habla maravillas de George Miller, que le ha dirigido en Furiosa) y considera que después de Thor: Love and Thunder solo tiene sentido hacer una película más del Dios del Trueno.

También ha decidido tomarse un descanso de la actuación, luego de la experiencia tan intensa que supuso hacer Sin límites. Aunque no se trate para nada de un diagnóstico de Alzheimer, el momento en que se entera es muy impactante, y los responsables de la serie tuvieron dudas incluso de conservarlo en el montaje final. “Estaba muy preocupado por no manipularlo o dramatizarlo en exceso, y convertirlo en una especie de fuente de empatía, o lo que sea, para el entretenimiento”. Ahora Hemsworth, sin embargo, se toma este hallazgo como una bendición: saberlo con tanta antelación le permitirá tomar medidas para controlar el riesgo, en tanto a cuidar la salud física y mental.

“El programa, que inicialmente era una exploración de la longevidad y por supuesto debía ser divertido, se convirtió en algo aún más importante para mí, incluso más conmovedor de lo que nunca pensé que sería”, cuenta Hemsworth. “Fue un buen catalizador para sumergirme en lo que necesitaba hacer para prevenirlo. No es un gen decisivo, pero es un fuerte indicio. Hace diez años creo que se consideraba más determinante”. Una vez terminado, el actor se ha propuesto pasar más tiempo con su mujer, Elsa Pataky, y con sus hijos. “Desde que terminamos la serie he estado completando mis otros compromisos”, avanza.

“Cuando termine la gira esta semana me iré a casa y pasaré una buena temporada descansando. Para estar con mis hijos, estar con mi mujer”, confirma. Por ahora no se sabe si Hemsworth tendrá que retomar el personaje de Thor para el futuro díptico de Vengadores (The Kang Dynasty y Secret Wars) aunque sí es seguro que le veremos en la precuela de Mad Max: Furia en la carretera que le ha unido a Anya Taylor-Joy. El film de George Miller se estrena el 24 de mayo de 2023.

