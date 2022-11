Chris Hemsworth cree que la siguiente película de 'Thor' será la última

Thor: Love and Thunder volvió a contar con Taika Waititi como director para continuar la línea implantada por Thor: Ragnarok, que tanto éxito popular había cosechado tras dos entregas anteriores de recibimiento tibio. A partir de Ragnarok, de hecho, el fandom de Marvel empezó a apreciar al Dios del Trueno que interpreta Chris Hemsworth, pero ante todo Love and Thunder quería pasar revista de su trayectoria heroica, dándole un toque crepuscular a su nueva aventura. Sin haber tenido unos aplausos tan unánimes como Ragnarok, Love and Thunder ha brillado como uno de los films más emotivos de esta Fase 4 que toca a su fin con la reciente Black Panther: Wakanda Forever, y tras su final es inevitable preguntarse ‘ahora qué’. Es lo que está haciendo el propio Hemsworth.

El actor, que acaba de estrenar en Disney+ una serie documental por título Sin límites con Chris Hemsworth, se ha puesto reflexivo en una entrevista con Vanity Fair. En ella se ha preguntado hasta qué punto tiene sentido estirar las aventuras de Thor, luego de cuatro películas independientes, varios crossovers y más de 10 años en Marvel. El Dios del Trueno es uno de los padres fundadores del MCU, como quien dice, y Hemsworth cree que su despedida está a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, en tanto a una quinta película que podría ser la última. “Creo que tendríamos que cerrar el libro si volviéramos a hacer algo, ¿sabes a qué me refiero?”, explica Hemsworth. “Probablemente sería el final, aunque eso no se basa en nada que me haya dicho nadie ni en ningún tipo de planes”.

A nivel estomacal, Hemsworth cree que la historia de Thor no da mucho más de sí, y podría tener un final compacto de darse una quinta película (de la que por ahora no hay planes oficiales). “Has tenido el nacimiento del héroe, el viaje del héroe, luego la muerte del héroe y… no sé, ¿me he quedado en esa etapa? ¿Quién sabe?”, prosigue Hemsworth, fijando aparentemente en Love and Thunder esa “muerte del héroe”. Por supuesto, está “completamente abierto” a hacer otra película de Thor, “si hay algo único y fresco e inesperado que hacer con el personaje y su mundo”. No es nada descabellado, de hecho, que Thor sea uno de los protagonistas en el futuro díptico de los Vengadores (The Kang Dynasty y Secret Wars) que finalizaría la actual Saga del Multiverso.

Hemsworth solo pone como condición para volver que el director del nuevo film no sea un “genio loco”. “Estoy en un punto de mi vida donde a veces me reúno con directores y oigo de ellos ‘es un genio loco, pero es un genio y hará grandes películas’. Y yo digo ‘¿es con quien quiero pasar mis días?’. Cinco meses de rodaje y luego tienes la promoción y los reshoots y demás. Si algo me va a alejar de mi familia y mis hijos ha de ser una experiencia positiva, constructiva y de colaboración”. Hemsworth da como ejemplo positivo su experiencia rodando Furiosa con Anya Taylor-Joy y bajo la dirección de George Miller.

“Rodé con George Miller la precuela de Furia en la carretera, parte de la saga Mad Max, y le dije a mi agente: 'Así es como quiero pasar mis horas de trabajo; con alguien que sea amable, y colaborativo e interesante”. Del director de Mad Max dice que “es un genio, pero no loco”. “Es alguien muy consciente de cómo su energía afecta a los demás, y de que tiene el poder de hacer que tu día sea fantástico o una mierda, y elige que sea una experiencia positiva. Todo el equipo está de mejor humor. Me desconcierta que algunas personas en esa posición no entiendan eso”. Furiosa tiene previsto su estreno para el 24 de mayo de 2023.

