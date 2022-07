Un grupo cristiano boicotea ‘Thor: Love and Thunder’ por promover la "agenda LGBTQ"

Disney lleva un año ajetreado en lo tocante a representación LGTBIQ+ en sus producciones. A nivel internacional, películas como Doctor Strange en el multiverso de la locura y Lightyear veían prohibido su estreno en países de Oriente Medio con legislaciones homófobas, pero en el seno de EE.UU. las cosas no han estado mucho más tranquilas. Sin ir más lejos, la Casa del Ratón quedó incrustada en el ojo del huracán cuando varios trabajadores de Pixar informaron de que la directiva había imposibilitado cualquier intento de incluir diversidad en sus películas, coincidiendo con una agria polémica al descubrirse que esta misma directiva financiaba a los políticos impulsores de la ley Don’t Say Gay en Florida.

Esto fue, de hecho, lo que llevó a recuperar el beso lésbico de Lightyear que provocó su censura en mercados extranjeros. Recientemente un episodio de ¡Baymax! enfureció a sectores conservadores por mostrar a un hombre trans, y ahora IndieWire se hace eco de un nuevo conflicto por Thor: Love and Thunder. La nueva película de Marvel, dirigida por Taika Waititi, fue descrita durante su promoción como la “más gay” que hubiera estrenado la compañía (al menos según figuras como Natalie Portman, que aquí volvía a interpretar a Jane Foster). Una vez estrenada hay quien opina que los comentarios fueron exagerados, pero aún así Love and Thunder se las ha apañado igualmente para irritar, y para que se considere que está promoviendo la “agenda LGTBQ”. Sea lo que sea eso.

Se trata del grupo cristiano One Million Moms, abreviado OMM, que se describe a sí mismo como “la herramienta más poderosa con la que puedes contar para oponerte a la inmoralidad, la violencia, la vulgaridad y la blasfemia que los medios de comunicación lanzan a sus hijos”. En el pasado OMM ha arremetido contra Toy Story 4 o La bella y la bestia, y ahora quiere boicotear Love and Thunder por su “descarado contenido LGTBQ”. “One Million Moms necesita su ayuda para asegurarse de que el mayor número posible de personas sea consciente de que Marvel Studios está promoviendo la agenda LGBTQ entre las familias en su nueva película de superhéroes”, proclaman sus miembros.

“Calificada como PG-13, Thor: Love and Thunder incluye muchas insinuaciones LGBTQ y abundancia de eufemismos, pero algunas escenas no disimulan en absoluto”. OMM pasa entonces a enumerar los “elementos queer” con los que presuntamente cuenta Love and Thunder, y la lista no tiene desperdicio. Por un lado, “el personaje extraterrestre llamado Korg menciona tener dos padres, y tiene sexo con la mano de otro miembro de su especie”. Korg está interpretado por el propio Waititi, mientras que Valquiria (Tessa Thompson), también ha escandalizado lo suyo. “La diosa bisexual, la reina Valquiria, besa la mano de otra mujer mostrando su interés”.

“La tensión romántica entre Thor y Star-Lord es evidente pero se interpreta como un gag”. Y por último, “un niño asgardiano insiste en llevar un nombre de género neutro”, muy posiblemente refiriéndose a cuando el hijo de Heimdall le dice a Thor que prefiere llamarse Axl, como el vocalista de un grupo muy conocido de la Tierra. Esto es, Axl Rose de los Guns N’Roses, que seguramente nunca se habría imaginado formar parte de una polémica así.

Thompson, por su parte, ya ha hablado sobre la bisexualidad de Valquiria: “Encuentre o no el amor en la película, sigue siendo un fabuloso personaje queer que está abierto a encontrar el amor cuando tiene sentido”. También defendió la diversidad en estas superproducciones, aunque hizo un par de matices: “Creo que es muy importante tener representación. Y también creo que, como seres humanos, no nos definimos por nuestra sexualidad ni por a quién amamos. Por eso, a veces basar una narrativa en eso es una forma de disminuir la humanidad del personaje, porque no les permites ser otra cosa”.

Defina o no esta sexualidad a los personajes de Love and Thunder, ha bastado para que OMM monte en cólera.

