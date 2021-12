“Marvel hace arte de verdad”: Tom Holland arremete contra Scorsese por sus críticas al cine de superhéroes

Es posible que Martin Scorsese se arrepienta cada día de haber considerado que las películas de Marvel “no eran cine” y que se parecían más a parques de atracciones… suponiendo que le importe algo. Que es mucho suponer. El director compartió sus problemas con este tipo de cine hace ya más de dos años, y picó tanto que desde entonces prácticamente no ha pasado mes sin que alguna celebridad de la industria se posicione a favor o en contra. Dado que el director de El irlandés no ha vuelto a hablar del asunto, la controversia va haciéndose cada vez más hilarante, auspiciada por periodistas deseosos de obtener titulares luego de formular la Gran Pregunta.

El último gran éxito de Marvel Studios (en asociación con Sony Pictures) es Spider-Man: No Way Home, y está recaudando una millonada de tal calibre que nos remite a tiempos previos a la crisis del COVID-19. Productores y fans pueden darse por satisfechos, pero durante una entrevista con Tom Holland en el Hollywood Reporter ha vuelto a salir el tema, y las declaraciones a la defensiva del actor de Peter Parker han recorrido las redes. Holland, en un tono similar al de James Gunn cuando estrenó El Escuadrón Suicida hace unos meses, no disimula que las palabras del veterano cineasta le dolieron, y echa mano de su experiencia para rebatirlas.

“Puedes preguntarle a Scorsese ‘¿querrías hacer una película de Marvel?’ Pero él no sabe lo que es porque nunca ha hecho una”, declara Holland. “He hecho películas de Marvel y también he hecho películas oscarizables, y la única diferencia realmente es que una es mucho más cara que la otra. Pero la forma de abordar el personaje, la forma en que el director traza el arco de la historia… es todo lo mismo, solo que a una escala diferente. Así que creo que son arte de verdad”. Con película oscarizables puede que se refiera a Lo imposible (la película que le descubrió, y que tuvo un buen recorrido en la temporada de premios de 2012) y, más recientemente, El diablo a todas horas y Cherry.

Ninguna de estas dos obtuvieron el caso de los académicos, pero se adherían al drama adulto que practica Scorsese, y que distanciaba a Holland de Marvel. “Cuando haces estas películas sabes que, sean buenas o malas, las verán millones de personas, mientras que cuando haces una película independiente si no es muy buena nadie la verá”, prosigue. “Así que hay distintos niveles de presión. Quiero decir que puedes preguntarle a Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr. o Scarlett Johansson (que también han hecho películas ‘dignas del Oscar’ y películas de superhéroes) y te dirán que son lo mismo”.

Y hasta aquí el episodio de hoy. Toca esperar ahora al estreno de la siguiente película Marvel (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el 25 de marzo de 2022) para que la polémica se reanude, quizá a manos del mismo Cumberbatch que cita Holland, y que aparece tanto en No Way Home como en la secuela de Doctor Strange.

