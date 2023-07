12 años de 'Amar es para siempre', en cifras: así ha roto esta serie con todos los registros de la televisión española

Cuando Amar es para siempre echó a andar en Antena 3, lo hizo bajo la sombra de su predecesora, Amar en tiempos revueltos. Era 2013 y la serie a la que le daba continuación llevaba emitiéndose siete años. Las tardes de España eran suyas: más de dos millones de espectadores ponían la TVE durante sus sobremesas, de media, a lo largo de las siete temporadas de Amar en tiempos revueltos.

Por eso, Atresmedia no dejó pasar la oportunidad de aprovechar la fama de esta serie con una secuela que, quizá, les daría para rellenar la parilla durante un par de años. Para desarrollarla, contrató a los creadores de la serie original e incluyó a algunos actores de esta en su primera tanda de episodios.

El alcance de Amar es para siempre fue mayor del que esperaban y se ha mantenido doce años en antena. Este será el definitivo, por lo que es buen momento para descomponer la fama de esta telenovela en números.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Amar es para siempre’?

Esta es una cifra que aún habrá de crecer a lo largo de la última temporada pero, por el momento, Amar es para siempre supera ampliamente los 2.700 episodios. Por hacernos una idea, Arrayán, la longeva telenovela de Canal Sur, llegó a los 2.400 y la predecesora de Amar es para siempre, Amar en tiempos revueltos, a los 1.716. Aún se distancia más esta serie si se la compara con aquellas de emisión semanal, como Cuéntame cómo pasó (419) o El comisario (191).

¿Hablamos, por tanto, de la serie con más capítulos de la historia? No. Ni de lejos. La americana Days of our lives cuenta con más de catorce mil episodios, algunos más que Hospital General.

Tampoco en España, Amar es para siempre ocupa la cima: en su lugar, está la telenovela euskera Goenkale, que se emitió durante 21 temporadas y pasó de los 3.700 episodios, mil más que la serie de Antena 3. Tras ella, eso sí, se encuentra Amar es para siempre.

¿Cuántos actores han aparecido en ‘Amar es para siempre’?

Para su temporada definitiva, Antena 3 ha anunciado la incorporación de un gran número de actores, como María Garralón, Aída-Folch o Agustín Bravo. Según las estimaciones menos generosas, Amar es para siempre ha reunido, en sus 2.700 capítulos, a más de 1.600 actores (es decir, más de uno y medio por episodio) y cerca de 30.000 figurantes, unas cifras enormes para una serie que, durante doce años, ha vivido a lo grande.

