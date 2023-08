Una guionista de 'Friends' carga contra los actores: "Si no les gustaba un chiste, lo saboteaban"

Friends fue, durante 10 años, el lugar feliz de todos aquellos espectadores que se sentaban frente al televisor para reír y desconectar durante media hora. A día de hoy, la sitcom que cambió para siempre la historia de la televisión sigue siendo ese espacio seguro al que volver (o redescubrir en el caso de los más jóvenes ) cada vez que queramos sentirnos mejor.

Monica (Courteney Cox), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer) y Rachel (Jennifer Aniston) siempre serán los amigos más queridos de la pequeña pantalla. Sin embargo, no todo fue bonito durante el rodaje de la serie, como ha desvelado ahora una guionista que tuvo que lidiar con sus estrellas cuando ya estaban hartos de la ficción que los lanzó a la fama.

Patty Lin acaba de publicar el libro End Credits: How I Broke Up With Hollywood, en el que ha contado cómo los actores protagonistas de Friends saboteaban constantemente chistes que no les gustaban para así obligar a los guionistas a escribir otros nuevos.

Lin trabajó en la apuesta durante su séptima temporada y la experiencia no fue la esperada. "Al principio, estaba emocionada por las lecturas de guion porque podía compartir sala con el elenco, eran grandes estrellas. Además, había un buffet de desayuno", recuerda en el libro (vía EW): "Pero la novedad de ver a grandes estrellas de cerca se fue rápido, junto con mi entusiasmo por el desayuno".

'Friends', temporada 7 Cinemanía

Tal y como relata Lin, "los actores parecían no estar felices atados a una vieja serie desgastada cuando podrían estar creciendo en otra parte, y sentías que estaban constantemente viendo cómo cada guion podía favorecer a cada uno de ellos".

Así, las estrellas optaban a menudo por cargarse bromas o chistes que no les gustaban. "Todos sabían cómo hacer reír, pero si no les gustaba un chiste, lo saboteaban de forma deliberada, sabiendo que lo reescribiríamos", ha afirmado la guionista: "Nos deshacíamos de docenas de buenos chistes solo porque uno de ellos había farfullado la frase con su boca llena de beicon".

Los guiones de la serie solían corregirse después de las lecturas, pero todo empeoraba cuando volvían a repasar los libretos en plató. "Todo el mundo se sentaba en el apartamento de Monica y Chandler para hablar del guion", ha explicado: "Era la primera oportunidad que tenían los actores para dar su opinión, algo que hacían clamorosamente".

"Casi nunca decían algo positivo, y cuando sacaban a relucir problemas, no proponían soluciones factibles", ha continuado Lin: "Se consideraban los guardianes de sus personajes y a menudo nos discutían que ellos jamás harían o dirían tal o cual cosa. A veces eso era de utilidad, pero en general estas sesionen tenían un tono grave y agresivo, falto de la ligereza que esperarías de la realización de una sitcom".

Friends se alagó diez años y consiguió encandilar al público durante todas sus entregas. Sin embargo, protagonistas como Lisa Kudrow han admitido abiertamente que algunos compañeros quisieron dejar la ficción mucho antes del final para así poder dedicarse a otros proyectos y personajes.

