Jennifer Aniston: "Estoy harta de la cultura de la cancelación"

¿Se puede separar a la obra del artista? Es la eterna pregunta que lleva décadas azotando a la industria hollywoodiense después de numerosos escándalos. Un asunto que aupaba la popularización de la cultura de la cancelación, contra la que figuras como Cate Blanchett, Helena Bonham Carter o Kevin Hart se posicionaban y que ahora suman el apoyo de Jennifer Aniston.

En un artículo reciente de la Wall Street Journal, la actriz de Friends se mostraba contraria a la tendencia actual del público. "Estoy harta de la cultura de la cancelación. Probablemente me hayan cancelado por decir eso. No entiendo lo que significa.... ¿No hay redención? No sé. No meto a todo el mundo en el cesto de Harvey Weinstein", declaraba Aniston.

La norteamericana hacía mención hacia el productor y depredador sexual para justificar su opinión, narrando también una de sus experiencias junto a él. "No era el tipo de chico del que dices: 'Dios, no puedo esperar para salir con Harvey'. Nunca. En realidad pensabas: 'Oh, Dios, está bien, hay que aguantar'. De hecho, recuerdo que vino a visitarme mientras hacía una película para proponerme otra. Recuerdo haber tenido conscientemente a una persona en mi remolque", declara Aniston sobre este momento incómodo.

La polémica de Jennifer Aniston y Jamie Foxx

Estas palabras surgen después de que algunas personas pidieran cancelar a la actriz por darle 'me gusta' a una publicación de Jamie Foxx. El actor recogía una conflictivo frase en un post ("Mataron a este tío llamado Jesús... ¡¿Qué crees que te harán a ti?!"), a la que acompañaba del hashtag #falsosamigos. Esto era tomado como un ataque antisemita y provocaba las disculpas del actor con la comunidad judía, con la eliminación previa de este mensaje.

Estas declaraciones resultan aún más polémicas debido a la participación de Aniston en la serie The Morning Show, donde actúa de actriz coprotagonista y productora ejecutiva, y que comenzaba con el declive de un presentador de telediarios acusado de conducta sexual inapropiada. Un personaje interpretado por Steve Carell que sorprendía con su reaparición en la segunda temporada.

"¿Qué le pasa al personaje de Mitch Kessler? Hay tantas acciones impensables e imperdonables. Pero ¿qué es lo que pasa con personas así? ¿Simplemente desaparecen? ¿Nunca vuelven a conseguir un trabajo? ¿Hay lugar para la redención? ¿Hay espacio para la autorreflexión y el perdón? ¿Son estas personas inherentemente malas?", señalaba Aniston en una entrevista para THR, que era rescatada estos días con motivo de sus nuevas declaraciones.

