Kim Cattrall ('Sexo en Nueva York') le da el visto bueno a Selena Gómez como Samantha

La relación de Kim Cattrall con Sexo en Nueva York en general, y con Sarah Jessica Parker en particular, daría para escribir un libro (o varios). Pero la intérprete de Samantha Jones parece dispuesta a reconciliarse por su legado, y no lo decimos solo porque regrese a su legendario papel en el finale de And Just Like That (temporada 2).

Lo decimos también porque Cattrall ha encontrado una heredera a la altura para su desparpajo y mala leche. Se trata nada menos que de Selena Gomez, quien ha rendido un homenaje muy gracioso a Samantha recreando una de sus escenas más míticas.

La protagonista de Solo asesinatos en el edificio ha publicado un vídeo en su TikTok donde revive ese momento de la primera temporada de la serie (episodio 8) donde 'Sammy Jo' despacha por teléfono a un amante con frialdad glacial. Cuando el infeliz la llama diciéndole "¡Se ha acabado! ¡Se lo he contado a mi mujer!", ella le responde "¿Y tú quién eres?" antes de colgarle.

El homenaje de Gomez replica la escena al dedillo, desde el uso del What Is Love? de Haddaway como música de fondo a la mirada de exasperación al escuchar a su pretendiente.

Esto podría haber quedado como una broma sin más para promocionar Single Soon, la nueva canción que Gomez estrenará el viernes. Sin embargo, el clip ha recibido el sello de aprobación de la propia Kim Cattrall.

La actriz ha reposteado el vídeo en su twitter, con las palabras "Apruebo este mensaje" y el emoji de un beso (con los labios pintados, ¡faltaría más!).

Este simpático detalle es la guinda del proceso por el cual Cattrall ha hecho las paces con Sexo en Nueva York. "Que Samantha la llame y tengan una llamada rápida, dulce, sentimental y divertida es un momento muy importante para la vida de Carrie", ha explicado Sarah Jessica Parker. "Ha sido muy normal y muy bonito, y me alegro de que pudiéramos llevarlo a cabo, sacarlo adelante y solucionarlo a tiempo y dentro de nuestro calendario".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.