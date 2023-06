Sarah Jessica Parker rompe su silencio y habla por fin del regreso de Kim Cattrall en 'And Just Like That'

Este jueves, las protagonistas de Sexo en Nueva York regresan a HBO Max con la segunda temporada de And Just Like That, continuación de la afamada serie que aborda la amistad, los amores y la vida profesional de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) en la cincuentena.

Su primera temporada fue recibida con mucho entusiasmo por los fans de la ficción original, pero la gran mayoría echó de menos a Samantha, la cuarta protagonista interpretada por Kim Cattrall, de la que solo supimos brevemente a través de mensajes de texto con la protagonista.

La conocida enemistad entre Parker y Cattrall, que arrancó en Sexo en Nueva York y se prolongó durante las películas, provocaba así que la actriz de Samantha decidiera no participar en And Just Like That, una ausencia notable en pantalla ya que su personaje era uno de los más queridos.

Sin embargo, la rubia regresará en la segunda entrega. A principios del mes de junio, se confirmaba el cameo de Cattrall en el episodio final, aunque la actriz habría grabado la aparición sin coincidir con el resto del elenco protagonista.

Al parecer, Cattrall se había negado a rodar con sus ex-compañeras de reparto Parker, Nixon y Davis. Ahora, a dos días del estreno de los nuevos episodios, las tres protagonistas han hablado del regreso de Cattrall.

Reacciones al regreso de Cattrall

Sarah Jessica Parker en 'And Just Like That' HBO Max

En un encuentro con EW, Sarah Jessica Parker se ha referido a la aparición de Cattrall en la segunda temporada de And Just Like That, asegurando que, cuando lo supo, pensó que era "muy buena idea": "Samanta está presente en la primera temporada y aún más en la segunda a través de mensajes. Era un guiño bonito a los 25 años de Sexo en Nueva York poner cara a los textos".

"Y es un momento muy oportuno en la historia, una consecuencia a lo que pasa en la vida de Carrie. que Samantha se comunique y tengan una llamada rápida, adorable, sentimental y divertida", ha seguido explicando Parker: "Es normal y muy agradable, y me alegro de que hayamos podido manejarlo y conseguirlo dentro del tiempo y el calendario de rodaje".

"Hablamos sobre ello y decidimos que era lo correcto para los fans", ha añadido Davis, que firma también como productora con Parker, Nixon y el showrunner Michael Patrick King: "Los fans echan de menos a Samantha. Los fans quieren a Samantha. Samantha es un personaje fantástico, lo entendemos".

"Nos pareció que sería algo genial", ha afirmado Davis, refiriéndose a cómo el cameo coincide con el 25 aniversario de la serie: "Nos pareció que teníamos que honrar la historia. No puedo revelar más, pero diré que tendrá sentido dentro de las circunstancias en las que sucede".

Nixon, por su parte, lamenta que la aparición de Cattrall se haya filtrado: "Estábamos muy emocionadas con que nadie esperara a Samantha y apareciera. Solo espero que no sea un tremendo anti-clímax, la verdad". "Ahora que los fans lo saben, parece que es algo muy grande, pero no es una cosa tan grande", advierte Davis: "Espero que la gente esté feliz".

