Las duras exigencias de Kim Cattrall para volver a ser Samantha en 'And Just Like That'

Las calles de Manhattan están a punto de presenciar el regreso más esperado por los seguidores de Sexo en Nueva York. Kim Cattrall, la icónica Samantha Jones en la exitosa serie, volverá a calzarse los tacones del personaje en la segunda temporada de And Just Like That.

Recordemos que Cattrall no participó en la primera entrega de la continuación de HBO Max debido a su mala relación con Sarah Jessica Parker, y muchos fans lamentaron su ausencia. Al fin y al cabo, Samantha era una pieza fundamental en el cuarteto protagonista y su falta se notó en el reencuentro entre Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis).

La ficción optó por seguir la historia del personaje a través de mensajes de texto con Carrie y, al final de la primera entrega, nos despedimos con la protagonista quedando para tomar algo con su vieja amiga en Londres tras haber esparcido las cenizas de Big (Chris Noth) en París.

Todo apuntaba que esta dinámica continuaría en la segunda temporada, pero la semana pasada se confirmaba el cameo de Cattrall en el episodio final de la segunda temporada de And Just Like That. Varios medios norteamericanos apuntaron que la actriz había grabado la aparición sin coincidir con el resto del elenco protagonista.

Ahora, el medio Page Six ha desvelado las condiciones que puso Cattrall para regresar al universo de Sexo en Nueva York. Y, efectivamente, una de ellas fue no compartir set con el resto de actrices principales.

Las condiciones de Cattrall para volver

'Sexo en Nueva York' Cinemanía

Tal y como ha revelado la publicación, la aparición de Cattrall en And Just Like That ha llegado tras varias peticiones de la actriz. Al parecer, fuentes cercanas a la producción han contado que la intérprete se negó a rodar con sus ex-compañeras de reparto Parker, Nixon y Kristin Davis.

Asimismo, aseguró que no pisaría el set de la serie en Queens si el showrunner y aliado de Parker, Michael Patrick King, estaba presente. "Kim tenía dos requisitos: uno, que no actuaría con ninguna de las otras chicas, y dos, no quería ver a Michael Patrick King", ha asegurado una fuente consultada por Page Six.

Además, Cattrall habría negociado su aparición y se habría embolsado una cuantiosa suma por ella. "Recibirá mucho dinero, eso muestra el poder de Kim", ha asegurado otra fuente: "La siguen necesitando en la serie. Pero, aunque esto pueda hacer pensar a los fans que volverá en la próxima temporada, no lo hará. La trataron muy mal".

Los medios estadounidenses han informado de que el cameo mostrará a Samantha en un coche, conversando por teléfono con Carrie. Un portavoz de HBO Max ha asegurado a Page Six que "la oferta que se le presentó a Kim siempre fue para una escena en la que estaba sola y hablaba por teléfono. Era una forma fácil y conveniente de que Samantha regresara. Estamos encantados de haberlo hecho".

A falta de ver el resultado en pantalla, Evan Handler, que da vida a Harry Goldenblatt, marido de Charlotte, ha adelantado a People (vía The Hollywood Reporter) que el cameo de Cattrall es "genial". Eso sí, él tampoco coincidió con la intérprete de Samantha en el set.

"Al parecer, su cameo fue rodado en un garaje que había en algún sitio, sin estar en contacto con nadie, así que el único sitio en el que le daré la bienvenida es en mi sala de estar cuando se emita en televisión", ha bromeado.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.