'Sexo en Nueva York': Bon Jovi y otras estrellas que pasaron fugazmente por la serie y quizá no recordabas

Cuatro amigas de Manhattan fueron las responsables de revolucionar la televisión de los 90, y lo hicieron como mejor sabían: bebiendo mucho café, combatiendo dramas amorosos y recorriendo las calles de Nueva York sobre unos Manolo Blahnnik. Una serie que resultó ser una aventajada de su generación, incombustible, deslenguada y, por supuesto, imperecedera, que a día de hoy sigue sumando feligreses y reinterpretaciones varias.

A lo largo de sus seis temporadas, esta ficción protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon comenzó a profundizar en asuntos que, hasta el momento, ninguna otra serie se había atrevido a tratar, al menos no desde las voces femeninas de cuatro treintañeras viviendo desde la libertad sexual una vida independiente y sin parejas.

Este mes de junio, la serie de HBO Max cumple un cuarto de siglo, y lo hace celebrándolo por todo lo alto con el inminente estreno el próximo 22 de junio de una nueva temporada de And Just Like That, la deseada —deseadísima— continuación de la serie que, en esta ocasión, contará también con la presencia de nuestra querida Samantha Jones.

Pero mientras tanto, y para endulzar un poco la espera, recordamos a 10 celebrities del momento que también tuvieron sus minutos de gloria en La Gran Manzana (y que seguro no imaginas).

Bradley Cooper ('Matan a los solteros, ¿no?')

Bradley Cooper en 'Sexo en Nueva York' Cinemanía

“¿Quieres fuego?”. Dos palabras le bastaron a un jovencísimo y melenudo Bradley Cooper de 1999 para ganarse a Carrie Bradshaw en el cuarto episodio de la segunda temporada de la serie. Como una estrella fugaz a la que pides un deseo. Así fue la aparición del actor que, décadas más tarde, acabaríamos viendo en todos los títulos y géneros posibles de ficción.

Bon Jovi ('Juegos que la gente juega')

Bon Jovi en 'Sexo en Nueva York' Cinemanía

Encontrarnos a Bon Jovi en la sala de espera de nuestro psicólogo es una de las fantasías con las que cualquier nostálgico de los 90 podría soñar. De nuevo, un amor transitorio e idílico llamando a la puerta de nuestra columnista favorita en la segunda temporada, y, probablemente, convirtiéndose en uno de los mejores cameos de la serie.

Justin Theroux ('El punto débil')

Justin Theroux en 'Sexo en Nueva York' Cinemanía

Al intérprete de la serie The Leftlovers no solo le vimos el pelo de manera estelar, sino que apareció en hasta dos ocasiones, en la primera y segunda temporada, dando vida a Vaughn Wysel, un exitoso guionista que logró conquistar a Carrie, aunque de manera muy, muy, breve.

Elizabeth Banks ('Políticamente erecto')

Elizabeth Banks en 'Sexo en Nueva York' Cinemanía

La actriz logró colarse en la serie fugazmente y elegantísima para dar vida a Catherine, una mujer casada (y vivida y viajada) que hace amistad con Charlotte y le propone celebrar una fiesta de exs. ¿Qué podría salir mal?

Bobby Cannavale ('Unos vienen, otros van')

Bobby Cannavale en 'Sexo en Nueva York' Cinemanía

En la temporada tres, Samantha Jones comienza a salir con un hombre al que da vida Bobby Cannavale, y gracias al cual tanto Samantha como el resto de telespectadores presenciamos los límites de un hombre desesperado. Sin duda, otra escena icónica de Samantha Jones donde el humor reina de nuevo.

Sarah Michelle Gellar ('Huida de Nueva York')

Sarah Michelle Gellar en 'Sexo en Nueva York' Cinemanía

La entonces estrella del momento por el éxito de Buffy cazavampiros también se cruza en la vida de Carrie. En el capítulo 13 de la tercera temporada, Sarah Michelle Gellar es Debbie, una joven ejecutiva de desarrollo que, entre cóctel y cóctel, comienza a negociar con nuestra periodista la posibilidad de llevar al cine su columna.

Matthew McConaughey ('Huida de Nueva York')

Matthew McConaughey en 'Sexo en Nueva York' Cinemanía

En este mismo episodio, Matthew McConaughey se interpretó a sí mismo para conocer y encontrarse con Carrie, quien viaja hasta Hollywood con el objetivo de tramitar con él la oferta que le planteaba con anterioridad la ambiciona ejecutiva Debbie. Dosis doble de belleza y fama en este capítulo.

Heidi Klum ('La auténtica yo')

Heidi Klum en 'Sexo en Nueva York' Cinemanía

La top model alemana interviene en el capítulo 2 de la cuarta temporada para interpretarse a ella misma en un desfile donde Carrie es la invitada especial. La moda, de nuevo, dirigiendo. Fantasía.

Lucy Liu ('Podría haber, debería haber')

Lucy Liu en 'Sexo en Nueva York' Cinemanía

¿Os imagináis a Samantha Jones siendo la relaciones públicas de Lucy Liu? Un crossover necesario para los fans acérrimos de la actriz de Los ángeles de Charlie que se materializó por fin en el capítulo 11 de la cuarta temporada de la serie. Thank God.

Jennifer Coolidge ('Presente perfecto')

Jennifer Coolidge en 'Sexo en Nueva York' Cinemanía

La irreverente Jennifer Coolidge de nuevo aparece para hacernos reír como nadie con sus excéntricos personajes. En esta ocasión, lo hace a través de Victoria, una amiga de nuestras cuatro protagonistas que, tras divorciarse, se convierte en una diseñadora de bolsos algo particulares. Una aparición estelar digna de cerrar en esta sexta y última temporada.

