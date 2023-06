Desvelada la condición que Kim Cattrall puso a HBO para volver como Samantha en 'And Just Like That'

A estas alturas, si no te has enterado del drama entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall tienes que haber estado viviendo en otro plano astral. Las que interpretaron a las mejores amigas en la Gran Manzana hace tiempo que no se dirigen la palabra, razón por la cual, cuando la historia de Sexo en Nueva York volvió con el spin-off And Just Like That, Cattrall no apareció junto a sus compañeras Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Sin embargo, con el anuncio de la segunda temporada, estrenada el pasado 22 de junio, los fans recibieron ilusionados la noticia de que Samantha, el personaje de Cattrall, no solo aparecería a través de mensajes de whatsapp en el móvil de Carrie, sino que podríamos ver a la actriz en pantalla para retomar su icónico papel. Eso sí, no en la misma pantalla que el resto de sus compañeras.

Hace unas semanas, el medio Page Six desvelaba las condiciones que Cattrall había puesto para regresar al mundo de Sexo en Nueva York, entre las que se encontraban no compartir set con el resto de actrices ni encontrarse con Michael Patrick King, creador de la serie, quien, según ha contado en más de una ocasión la actriz, no la trató bien los años que rodaron la primera serie.

Ahora, en una aparición en el programa The View, Cattrall ha desvelado cómo se dio su cameo (hablando en un coche con Carrie por llamada telefónica) en And Just Like That, una aparición que se inició con una llamada telefónica del director del estudio, la cual la intérprete aceptó bajo una condición.

"Resulta interesante recibir una llamada del jefe de HBO diciendo: '¿Qué podemos hacer?' Y yo: 'Mmm, deja que lo piense", ha contado en el programa de televisión. "Y una de las cosas que pedí fue que volviese Pat Field porque pensé que si yo iba a volver debía volver con ese 'Samantha style", ha explicado. Field fue la diseñadora que trabajó en Sexo en Nueva York y, actualmente, trabaja con Cattrall en la serie Glamorous.

Ante la pregunta sobre aprender a decir que "no", la actriz lo tiene claro. "No siempre digo que no, pero pienso que, en este momento de mi vida, dónde quiero estar, con quién quiero estar y lo que quiero decir con los personajes que interpreto es muy importante para mí", ha reflexionado. "Con los años, he aprendido a dar un paso atrás y verme a mí misma haciendo algo y descubrir cómo me siento al respecto".

