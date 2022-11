'Next Goal Wins': Primera imagen de lo nuevo de Taika Waititi con Michael Fassbender

Fue más o menos desde que dirigió Thor: Ragnarok para Marvel cuando la carrera de Taika Waititi dio un vuelco, y se convirtió en el tipo más ocupado de Hollywood. Previamente se había hecho un nombre en comedias como Lo que hacemos en las sombras y A la caza de los ñumanos, pero ahora de pronto Kevin Feige quería mantenerle vinculado a una saga tan enorme como el MCU y su sátira antinazi Jojo Rabbit podía aspirar al Oscar. También empezaba a coquetear con proyectos intimidantes como Akira, Flash Gordon e incluso una película de Star Wars, sin tener tiempo para centrarse en cosas más pequeñas.

De algún modo, Waititi pudo rodar Next Goal Wins antes de ponerse con Thor: Love and Thunder. Su segunda película de Thor se desarrolló de forma consecutiva a una comedia que devolvía a Waititi a sus inicios indies, aunque por motivos de distinto pelaje (uno de ellos el tardío reemplazo de Armie Hammer por Will Arnett según el primero caía en desgracia), Next Goal Wins va a llegar a cines un año más tarde que Love and Thunder. El film de Searchlight Pictures ha concretado fecha de estreno para el 21 de abril de 2023 (al menos en los países anglosajones), y Empire ha publicado una primera imagen oficial donde podemos ver al protagonista, que interpreta Michael Fassbender.

Next Goal Wins, como su nombre indica, es una comedia futbolera, que adapta un documental de 2014. Dicho documental repasaba la historia de un equipo de Samoa Americana que afrontó una obscena paliza, de 31 a 0, en un partido contra Australia. Su historia interesaba mucho a Waititi, y para encabezarla recurrió tanto al citado Fassbender (interpretando al entrenador holandés Thomas Rongen) como a Elisabeth Moss y en instancias posteriores a Arnett. El ganador del Oscar por el guion de Jojo Rabbit apunta que “es la historia definitiva de un perdedor”, y “que tenga lugar en la Polinesia” es muy importante para él, al ser su hogar.

Waititi señala que Next Goal Wins es su película más personal. “Nos mantenemos unidos. Fue como verme a mí mismo ahí, ver a mi familia, cuando vi ese documental, que es perfecto en muchos sentidos. Que un público más amplio tenga acceso a la historia es uno de mis principales objetivos”. También fue un alivio centrarse en aspiraciones más pequeñas luego de sus trabajos anteriores. “Fue un gran antídoto tras hacer Thor y Jojo Rabbit. No es que haya nada negativo en hacer esas otras películas, pero echaba mucho de menos mi hogar”.

Imagen original publicada por Empire Empire

Advierte, por último, que no debemos esperar un gran rigor histórico en Next Goal Wins. “Si te gustan las películas 'verdaderas', vas a odiar esta. Quiero decir, si quieres ver exactamente lo que pasó tienes el documental. Nosotros profundizamos más en los personajes”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.