Will Arnett reemplaza a Armie Hammer en la comedia de fútbol de Taika Waititi

El anuncio de Next Goal Wins llegó poco después de que su director Taika Waititi triunfara con Jojo Rabbit. Esta sátira sobre el nazismo le dio el Oscar a Mejor guion en 2019, y estuvo llamada a inaugurar la fase más congestionada de la carrera del director neozelandés. Y es que al mismo tiempo se hizo con las riendas de Thor: Love and Thunder (previsto su estreno para el 6 de mayo del año que viene) y aceptó proyectos tales como una película propia de Star Wars y tres ambiciosas adaptaciones: de Akira, de Flash Gordon y de El Incal. Entre tal avalancha de títulos, la presencia de Next Goal Wins quedó llamativamente difuminada, aunque todo apuntaba a que el rodaje estaba muy avanzado.

¿Es posible que Armie Hammer sea responsable de esto? Los rumores sobre canibalismo y posteriormente las acusaciones de violación movieron a una investigación por parte de la policía de Los Ángeles que ha golpeado con fuerza la carrera del actor de Call Me By Your Name, abandonando proyectos como la comedia Shotgun Wedding o la serie sobre el rodaje de El Padrino, The Offer (en la primera fue sustituido por Josh Duhamel para darle la réplica a Jennifer Lopez, mientras que en la segunda lo hizo por Miles Teller). Tampoco hay que olvidar, claro, que Hammer ya formaba parte del reparto de Muerte en el Nilo, un estreno con el que parecía que Disney no sabía qué hacer.

Tras varios retrasos, la nueva adaptación de Agatha Christie a manos de Kenneth Branagh se estrena este 11 de febrero, y paralelamente Next Goal Wins ha experimentado un avance significativo. ¿Cómo? Pues sustituyendo a Hammer. Según recoge The Hollywood Reporter, el encargado será Will Arnett, actor especializado en papeles humorísticos al que hemos visto en Arrested Development o escuchado como BoJack Horseman y el Batman de LEGO, llegando a ser nominado a 7 premios Emmy. La idea es que Arnett ruede próximamente las escenas de Hammer, que en el film de Waititi interpretaba a un ejecutivo vinculado al equipo de fútbol que protagoniza la comedia.

Next Goal Wins está protagonizada por Elisabeth Moss y Michael Fassbender, y se basa en un documental británico del mismo título que Mike Brett y Steve Jamison sacaron adelante en 2014. Esta comedia se centra en la selección de fútbol de Samoa Americana y en su entrenador Thomas Rogen, narrando sus intentos por clasificarse para la FIFA y dejar atrás su fama de perdedores. Aunque ya se han confirmado los reshoots y el problema de Hammer parece resuelto, Fox Searchlight aún no le ha dado una fecha de estreno.

