“Tenemos la historia”: Taika Waititi ya está centrado totalmente en su película de ‘Star Wars’

“Alguien me dijo ‘necesitas un descanso, tío’. Sí, pero es que estuve descansando 35 años. Estoy trabajando ahora. Y no quiero parar”. Así reacciona Taika Waititi a la lógica sorpresa que causa su agenda de proyectos estos días: una de las más congestionadas de todo Hollywood. El director ha terminado de rodar tanto Thor: Love and Thunder (previsto su estreno para el 6 de mayo de 2022) como la comedia futbolera Next Goal Wins (que protagonizada por Elisabeth Moss y Michael Fassbender aún no tiene fecha), y en su futuro inmediato se dibuja un sinnúmero de títulos: una adaptación de Flash Gordon, un remake de Akira que le está dando bastantes quebraderos de cabeza… y, sí, una película de Star Wars.

Durante una entrevista con Wired, Waititi deja claro que ya se ha centrado de forma definitiva en esta última. El cineasta (a quien hemos visto como actor en El Escuadrón Suicida y volveremos a verlo en Free Guy este 18 de agosto) está a cargo de un proyecto sin título que pasa por ser uno de los dos largometrajes que Lucasfilm planea de momento, habiendo dado prioridad a las series tras el éxito de The Mandalorian. El otro largometraje corresponde a Patty Jenkins y está algo más avanzado: se llama Rogue Squadron, se estrena el 22 de diciembre de 2023, y hace poco fichó como guionista a Matthew Robinson (De amor y monstruos).

El film de Waititi, por ahora, solo está en su cabeza, pero el director asegura que ya sabe perfectamente cómo va a ser. “Tenemos la historia. Y estoy emocionado porque es muy yo”, declara. No ha querido dar más detalles de cómo será, pero ante la pregunta de si supone un desafío para él adecuar su tono humorístico al universo de George Lucas responde algo muy revelador. Y es que a Waititi le encanta “engañar al espectador haciéndole pensar ‘ah, va a ser así’ y que luego diga ‘¡maldita sea, me ha hecho sentir cosas!’”. ¿Cómo podemos interpretarlo?

Pues se entiende que su película de Star Wars será fundamentalmente cómica, pero que también tendrá ese corazón enorme que le granjeara el Oscar a Mejor guion original por Jojo Rabbit. En cualquier caso, el film que escribe y dirige aún no tiene ni título ni fecha de estreno, así que tocará estar atentos a nuevas revelaciones.

