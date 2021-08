La película de ‘Flash Gordon’ de Taika Waititi será en acción real

Puede que no haya persona en Hollywood estos días con una agenda más congestionada que la de Taika Waititi. El director de Thor: Ragnarok que lograra consagrarse con Jojo Rabbit (y a su Oscar a Mejor guion original) sigue afincado en Marvel de cara a Thor: Love and Thunder (estreno el 6 de mayo de 2022), mientras que entre sus otros proyectos encontramos la comedia Next Goal Wins, el remake de Akira, una película de Star Wars sin título… y una nueva adaptación de Flash Gordon. Esto último tiene especial gracia porque el cómic creado por Alex Raymond en 1934 fue una referencia básica para George Lucas a la hora de crear su influyente universo, y destacaba entre la ristra de títulos a cargo de Waititi por ser de animación. Pero esto ya no es su característica principal.

Según recoge Collider en exclusiva, la película de Flash Gordon a cargo de Waititi será finalmente en acción real. Así lo ha revelado su productor John Davis durante una entrevista al hilo de Jungle Cruise, que se estrenó este viernes con él como uno de los impulsores. “Taika la está escribiendo. Fue una película que le influyó mucho de niño. Es una de sus favoritas”, declara Davis. “Al principio me dijo ‘hagámosla animada’. Y yo dije ‘de acuerdo’. Luego nos pusimos con ella y dijo ‘no, hagámosla en acción real’, y yo dije ‘mejor aún’”. De este modo, el salto de Waititi a la animación tendrá que esperar, encontrando una nueva oportunidad para poner en pie un universo colorista de esos que parecen gustarle tanto, y que encontraron su máxima expresión en Thor: Ragnarok.

“Taika tiene una idea fantástica e interesante para esta película”, prosigue Davis. “Y solo puedes saber de ella que es Taika. Es lo que hace. Es su forma de ver el mundo, es el mejor tipo del mundo. El tipo más divertido del mundo. Y piensa en un plano diferente. Esta película abarca todo lo que es especial sobre Taika y su visión. Se asemeja de forma muy interesante al concepto original de los comics”. Flash Gordon narra las aventuras de un apuesto jugador de polo que acaba en el planeta Mongo iniciando una revuelta contra Ming el Despiadado: aventuras que a lo largo de los cómics originales se desarrollaron en multitud de planetas.

Al poco de su debut editorial, la criatura de Raymond dio pie a la realización de numerosos seriales, pero no fue hasta 1980 cuando encontramos una superproducción hecha y derecha; aquella que al parecer influyó tanto a Waititi. La Flash Gordon de Mike Hodges (con Sam J. Jones como protagonista) nacía a rebufo del éxito cosechado por la Star Wars de Lucas, topándose con una recepción tibia que no impidió su conversión posterior en título de culto, y sin que entorpeciera la afluencia de nuevas adaptaciones televisivas. La última fue una serie de 2007 que solo duró una temporada y quién sabe, si Waititi se sale con la suya es posible que nos encontremos ante el inicio de una nueva saga.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.