La película de ‘Star Wars’ a cargo de Patty Jenkins estará escrita por el guionista de ‘De amor y monstruos’

Los últimos movimientos desde Disney y Lucasfilm indican que, dentro de Star Wars, las películas han dejado de ser una prioridad. La sucesión de films tan discutidos como Han Solo: Una historia de Star Wars y El ascenso de Skywalker coincidió con la constitución de The Mandalorian como el único producto de Star Wars que causaba unanimidad entre el fandom en décadas, animando al estudio a afianzar el desarrollo de series en acción real destinadas a Disney+. Así, tras The Mandalorian se divisan en el horizonte ficciones como The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi o Andor, y la producción de largometrajes ha quedado aparcada.

Sin embargo, la Casa del Ratón tampoco quiere darle por perdida, y tras muchos mareos parece que sí podemos tener la seguridad de que se preparan dos nuevas películas de Star Wars: una dirigida por Taika Waititi, otra por Patty Jenkins recién llegada de haber filmado Wonder Woman 1984 con Warner. Apenas se han dado detalles de ninguna de ellas, pero se sabe que la película de Jenkins se titula Rogue Squadron gracias a un teaser donde la cineasta daba una información muy escueta sobre la misma. Ahora, según recogen medios como The Hollywood Reporter, Rogue Squadron por fin tiene quien la escriba.

El guionista elegido es Matthew Robinson, conocido por escribir y dirigir Increíble pero falso en compañía de Ricky Gervais. Robinson también ha firmado el libreto de la fallida Monster Trucks y de, sobre todo, De amor y monstruos: film protagonizado por Dylan O’Brien que se incorporó al catálogo de Netflix hace un par de meses y fue muy alabado por el cuidado diseño de los monstruos titulares. Además de Rogue Squadron, en el futuro inmediato de este guionista también penden un remake de La pequeña tienda de los horrores y la secuela de Al filo del mañana que lleva por título Live Die Repeat and Repeat… secuela que no obstante podría haber sido cancelada según Emily Blunt.

Rogue Squadron se articula como un homenaje de Jenkins a la figura de su padre piloto, y planea presentarnos una nueva generación de guerreros posiblemente subidos a bordo del icónico Ala X. Las palabras “rogue squadron” ya han servido en el pasado para titular a varios cómics y videojuegos adscritos a Star Wars, pero el film de Jenkins guardará una relación tangencial con ellos: “Vamos a hacer algo original con cierta influencia de los juegos y libros”, reveló Jenkins en su momento. Star Wars: Rogue Squadron tiene fijado su estreno para el 22 de diciembre de 2023, cuatro años después de El ascenso de Skywalker.

