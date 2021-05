¿Llegaremos a ver la secuela de ‘Al filo del mañana’? Emily Blunt no está segura

No es que Al filo del mañana fuera un gran taquillazo en 2014, pero los fans de la ciencia ficción desarrollaron un cariño instantáneo por ella. La idea de mezclar acción, invasiones alienígenas y el recurso del bucle temporal que tanto se empleó a posteriori (desde Feliz día de tu muerte hasta la más reciente Palm Springs) fue muy celebrada, y sus implicados no han dejado desde entonces de intentar sacar adelante una secuela. En 2018 Doug Liman, su director, llegó a decir que era muy posible que esta fuera su siguiente película, llevando por título Live Die Repeat and Repeat… pero los años pasaron. Y en 2020 estalló la pandemia.

En todo este tiempo no hemos vuelto a saber apenas nada de la secuela de Al filo del mañana, aunque sus integrantes no han estado precisamente quietos. Tom Cruise, su flamante protagonista, ha estado involucrado en nuevas entregas de Misión Imposible (dirigidas curiosamente por Christopher McQuarrie, guionista de Al filo del mañana), mientras Doug Liman estrenaba tanto Confinados como Chaos Walking (sin mucha celebración entre la crítica) y Emily Blunt ansiaba hacer lo propio con Un lugar tranquilo 2. Blunt ha sido quien ha dado una (decepcionante) actualización sobre el estado del proyecto.

Y es que, según Blunt, la película es demasiado costosa de hacer y Warner Bros., mientras lidia con los estragos de la pandemia, no lo tiene nada claro. “Con sinceridad, creo que la película podría ser demasiado cara”, explicó en el programa de Howard Stern. “No sé cómo vamos a hacerlo y creo que es difícil alinear los horarios de todos. A mí me encantaría. A Doug Liman le encantaría. A Tom le encantaría. A todos nos encantaría hacerlo. Pero creo que hasta que no resolvamos lo que está pasando en la industria… ¿cuál va a ser al final la hoja de ruta para el tipo de películas que la gente quiere hacer?”.

Al filo del mañana no fue un éxito lo suficientemente convincente como para que la major se arriesgue con una secuela en las actuales circunstancias, lo cual es toda una lástima teniendo en cuenta que el libreto ya escrito (“una secuela que es una precuela”, explicó Liman) parece ser muy estimulante. Así lo aseguraba la propia Blunt hace unos meses: “El guion es realmente prometedor, pero no sé cuándo se va a alinear todo. Pero hay algo en marcha, seguro, es una gran idea”.

Que Live Die Repeat and Repeat no salga adelante dista de significar que Liman y Cruise hayan dejado de colaborar juntos, puesto que ambos están involucrados en la millonaria ocurrencia de que el actor protagonice una película rodada en el espacio.

