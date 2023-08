La directora de 'The Marvels' reconoce que hay fatiga de superhéroes, pero asegura que su película es la solución

En lo que llevamos de 2023 tenemos dos triunfos indudables en taquilla que pertenecen al cine superheroico: por un lado Guardianes de la Galaxia: Volumen 3, y por otro Spider-Man: Cruzando el multiverso. Ambas han tenido además críticas excelentes, pero no han servido para paliar la sensación colectiva de que ya todos estamos un poco cansados de superhéroes. En el streaming tenemos un caso tan vergonzoso como Invasión secreta (serie de Marvel que ha costado una millonada y que casi nadie ha visto), pero en el cine tampoco faltan ejemplos.

Sin salir de Marvel, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía decepcionó, y en el DC pues un poco lo de siempre: más allá de los culebrones tras las cámaras, ¡Shazam! La furia de los dioses y Flash han tenido una taquilla mediocre que no augura nada bueno para Blue Beetle (18 de agosto solo en cines). No nos hallamos en un panorama halagüeño, y Nia DaCosta se ha mostrado consciente de ello en una entrevista con Total Film. Da Costa, que se dio a conocer por la secuela de Candyman, dirige otro film de superhéroes afincado en el Universo de Marvel: The Marvels.

The Marvels es la secuela del taquillazo de Capitana Marvel, retomando el protagonismo de Brie Larson como Carol Danvers. Pero también es una suerte de crossover donde esta heroína se une a otros dos personajes que han sido originados en las series de Disney+: Kamala Khan (Iman Vellani) de Ms. Marvel y Monica Rambeau, alias Photon, presentada con el rostro de Teyonah Parris en Bruja Escarlata y Visión. Cómo reaccionará al público a una segunda parte tan extraña es una incógnita, sobre todo cuando la fatiga superheroica, DaCosta lo asume, es real.

“Evidentemente la fatiga de superhéroes existe”, ha dicho DaCosta, para a continuación asegurar que The Marvels va a lograr superarla gracias a lo distinta que es de otras propuestas. “Lo que le diferencia de otras películas del MCU es que esta es realmente loca y tonta. Los mundos a los que nos lleva la película son distintos a lo visto hasta ahora en el MCU. Mundos brillantes que no has visto antes”. Por ahora, sin embargo, los tráilers de The Marvels no parecen haber despertado mucho interés, y resulta inevitable pensar en la aproximación de Phil Lord, como productor de Cruzando el multiverso, al asunto.

“No es tanto fatiga de superhéroes como fatiga de ‘películas que se parecen a otra que has visto docenas de veces antes’”, dijo en su día. “Si utilizas la misma estructura argumental, el mismo estilo y el mismo tono de otras películas y series, no importa de qué género se trate. La gente se va a aburrir”. Veremos si The Marvels consigue marcar la diferencia una vez se estrene este 10 de noviembre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.