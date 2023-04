2023 ha dado comienzo a la 'Fase 5' del MCU con Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, la tercera aventura en solitario del héroe de Paul Rudd, una exploración de Reino Cuántico que ha traído consigo a Kang el Conquistador (Jonathan Majors). Así, el filme de Scott Lang ha sentado las bases para el futuro vengador al presentar al principal villano al que la nueva agrupación superheroica deberá hacer frente.

Sin embargo, la suya no es la única apuesta marvelita que se cuela en el calendario de Disney para este año. El 5 de mayo, James Gunn y sus forajidos espaciales se despiden con Guardianes de la galaxia Vol. 3. Por suerte, no todo son finales y, el 10 de noviembre, tres mujeres todopoderosas se reunirán en pantalla en The Marvels.

La película dirigida por Nia DaCosta, que sirve como secuela de Capitana Marvel, junta a Carol Danvers (Brie Larson) con su fan Kamala Khan (Iman Vellani) y con Monica Rambeau (Teyonah Parris), hija de su amiga Maria Rambeau (Lashana Lynch). A Kamala la conocimos en la comedia adolescente Ms. Marvel, mientras que Monica se pasó por Westview en Bruja Escarlata y Visión.

Recordemos que Ms. Marvel se despedía de la audiencia con una inquietante escena final en la que Kamala y Carol se intercambiaban los lugares al usar sus poderes. Tal y como apunta Collider, siguiendo la narrativa de los cómics, podríamos ver a Carol, Monica y Kamala cambiando de posiciones al dar rienda suelta a sus habilidades.

Por lo pronto, sabemos que las protagonistas no estarán solas en esta nueva aventura. Samuel L. Jackson volverá a meterse en la piel de Nick Fury justo después de enfrentarse a la invasión Skrull en Secret Invasion (21 de junio en Disney+). Park Seo-joon y Zawe Ashton también se suman al reparto de esta producción.

