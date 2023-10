'The Marvels' va a ser la película más corta de todo el Universo de Marvel

Nia DaCosta, que dirige The Marvels, ha admitido que el público bien puede estar cansado del cine de superhéroes. Las cifras y críticas de las últimas películas de DC (de Black Adam hasta la más reciente, Blue Beetle) le dan la razón, pero su propia empresa, Marvel Studios, no se libra de dicho declive. Aunque Guardianes de la Galaxia Vol. 3 gustó y tuvo una recaudación satisfactoria, antes estuvo Ant-Man y la Avispa: Quantumanía inaugurando la Fase 5. Y no lo hizo a lo grande.

La última Ant-Man se ha visto marcada por cierto desdén del público al tiempo que polémicas como el proceso judicial de su villano, Jonathan Majors, y unos paupérrimos efectos visuales que bien podrían haber expulsado de la empresa a su responsable, Victoria Alonso. Aparte ahí está Invasión secreta como una serie que apenas ha tenido audiencia en Disney+ y que ha sido carísima, en correspondencia a The Marvels. 275 millones de dólares ha costado esta secuela de Capitana Marvel, acaso provocando que en el estudio haya ahora cierta tensión. Pero DaCosta cree que The Marvels va a combatir la fatiga superheroica.

La directora ha defendido lo ligera que es en oposición a otros films de Marvel, y resulta que la duración de The Marvels ha venido a darle la razón: The Marvels va a ser la película más breve jamás salida del seno de Marvel Studios. Según datos oficiales de la cadena AMC Theaters, la película de DaCosta dura 1 hora y 45 minutos, 105 minuticos de nada, que contrastan con las duraciones habitualmente holgadas que surcan el cine blockbuster, y particularmente Marvel Studios. La película más larga de esta factoría es Vengadores: Endgame con 181 minutos, pero estas producciones no suelen bajar de las dos horas.

De las 31 películas que Marvel ha estrenado hasta la fecha, solo siete duran menos de 120 minutos. The Marvels pasa a liderar el ránking. Le siguen Thor: El mundo oscuro y El increíble Hulk (que hasta ahora encabezaban esta lista con 112 minutos), y más tarde Thor y Doctor Strange con 115 minutos, Ant-Man con 117, Ant-Man y la Avispa con 118, y Thor: Love and Thunder con 119 minutos. Desde luego, es alentador que The Marvels haya ajustado su metraje a poco más de hora y media.

The Marvels continúa tanto Capitana Marvel como una serie de Disney+, Ms. Marvel, con lo que reúne a tres heroínas: la susodicha Capitana Marvel, cuya identidad secreta es Carol Danvers y vuelve a ser interpretada por Brie Larson, viene acompaña de Ms. Marvel/Kamala Khan (Iman Vellani) y Photon/Monica Rambeau (Teyonah Parris), que debutó en Bruja Escarlata y Visión. The Marvels tiene previsto el estreno para este 10 de noviembre.

