Así fue el primer encuentro entre Paul Mescal y Pedro Pascal en 'Gladiator 2': "Estaba muy asustado"

"Lo que hacemos en vida resuena en la eternidad". 23 años después del lanzamiento en salas de Gladiator, la aclamada película de Ridley Scott nos sigue poniendo la carne de gallina. No es de extrañar que su secuela, una vez más dirigida por Scott y con guion de Peter Craig, sea uno de los estrenos más esperados del calendario cinéfilo.

Esta segunda parte del clásico moderno, en la que Paul Mescal toma el testigo de Russell Crowe como protagonista absoluto, se centrará en Lucius, hijo vástago de Lucilla (Connie Nielsen) y sobrino de Cómodo (Joaquin Phoenix), rescatado por Máximo Décimo Meridio del yugo de su tío.

Lamentablemente, no contará con Crowe en la piel de Máximo, quien moría al final de la película de 2001, pero promete recuperar toda la épica que encumbró a su predecesora. Quien sí se sumará a la arena junto a Mescal será Pedro Pascal, el hombre del momento.

Desde que saltara a la fama en Juego de tronos, el chileno no ha parado de encadenar proyectos reconocidos como Narcos. Solo este año, lo hemos podido ver en dos fenómenos seriéfilos como The Last of Us y la tercera temporada de The Mandalorian, y se ha convertido en 'chico Almodóvar' con Extraña forma de vida.

En su corta pero ascendente carrera, Mescal también ha cosechado éxitos tan notables como Normal People o Aftersun, que le valió su primera nominación al Oscar, pero el irlandés ha reconocido que se sintió intimidado cuando supo que iba a conocer a Pascal en el rodaje de Gladiator 2 (actualmente en pausa debido a la huelga de actores).

Pedro Mescal estaba asustado por conocer a Pedro Pascal

Paul Mescal y Pedro Pascal en Malta Cinemanía

En una entrevista con Esquire, Mescal ha recordado su primer encuentro con Pascal, asegurando que estaba muy nervioso por acercase a la estrella. Tanto es así que esperó a que el chileno iniciara la conversación entre ambos. "Estaba demasiado asustado para acercarme a él", ha contado el actor: "Vino y me pareció muy auténtico. Estoy deseando quedar con él".

En ese mismo encuentro con la publicación, el irlandés también ha afirmado que no ha contactado con Russell Crowe para hablar sobre la película: "No sé sobre qué podríamos hablar. Me encantaría escuchar sus historias del rodaje, pero el personaje está totalmente separado".

Asimismo, Mescal ha reconocido que, pese a sus ganas de trabajar en esta esperada secuela de Gladiator, ha sentido la presión al embarcarse en un proyecto tan grande. "No puedo explicar lo estresado que estoy por hablar de esta producción en particular porque definitivamente es la más grande que he hecho", ha asegurado: "Estoy muy emocionado, pero es difícil alejarse del legado de la película".

"Está muy bien escrita y homenajea a la primera, pero es algo en lo que puedo entrar y hacerlo mío", ha adelantado sobre Gladiator 2.

