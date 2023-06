Así es el entrenamiento de Paul Mescal para 'Gladiator 2': el espectacular cambio físico del actor

Hace más de 20 años, Gladiator llegaba a los cines y se convertía en un éxito entre la crítica y el público, un clásico moderno oscarizado, con la firma de Ridley Scott y Russell Crowe en la arena. Tras dos décadas de especulaciones sobre una posible secuela, esta finalmente está en desarrollo.

Gladiator 2 estará protagonizada por Paul Mescal y Pedro Pascal, sin duda dos de los actores del momento. El primero, que saltó a la fama en pandemia con la serie Normal People, consolidaba su carrera hace unos meses al ser nominado al Oscar por Aftersun, la aclamada película de Charlotte Wells.

En cuanto a Pascal, el chileno no ha dejado de cosechar éxitos en su carrera reciente, alcanzando el punto más álgido a principios de año al frente de la celebrada adaptación The Las of Us.

Así, la secuela de Gladiator no tendrá como protagonista a Máximo Décimo Meridio (Crowe), que moría al final de la película de 2001, sino a Lucius, hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y sobrino de Cómodo (Joaquin Phoenix), al que va a interpretar Mescal.

El actor irlandés ya está preparándose para el personaje, como vemos en este clip (vía Screen Rant) que se ha viralizado en redes.

PAUL MESCAL TRAINING FOR GLADIATOR pic.twitter.com/TD7lNrjxrQ — lover’s discourse (@spikejnze) June 21, 2023

El vídeo muestra a Mescal entrenando con pesas para lograr un físico más musculado y definido, y su transformación ya empieza a ser evidente.

'Gladiator 2' está en marcha

Gladiator 2 ya se está rodando y, hace unos días, pudimos ver a Mescal y Pascal juntos en Malta, donde se fotografiaron junto a un grupo de fans. Algunos usuarios señalaron que los intérpretes lucían un aspecto muy similar, siendo difícil diferenciarlos.

Paul Mescal and Pedro Pascal spotted with fans in Malta. pic.twitter.com/O5KItKuns4 — Film Updates (@FilmUpdates) June 18, 2023

Además de estos actores, el elenco de la secuela cuenta con Barry Keoghan, Denzel Washington, Joseph Quinn (Stranger Things) y Connie Nielsen. Gladiator 2 se estrenará el 22 de noviembre de 2024.

