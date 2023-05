Han pasado más de veinte años del estreno de Gladiator, con lo que no es descabellado describir la película de Ridley Scott como clásico moderno. Este regreso al péplum fue aclamado tanto por el público (cosechando 460 millones en taquilla) como por la crítica (11 nominaciones al Oscar), y consolidó el fenómeno al ganar las estatuillas de Mejor película y Mejor actor para Russell Crowe: muchos pensaron que Joaquin Phoenix, como el malvado Cómodo, también se había merecido rascar premio.

El público adora Gladiator de forma que en los años siguientes se han ido dando varias intentonas de plantear una secuela, que no empezó a materializarse hasta que Scott, tras El último duelo, se vio inmerso en el rodaje de Napoleón. En ella volvía a trabajar tanto con Phoenix como con Jodie Comer (a quien había conocido en El último duelo), y le escribía el guion David Scarpa como había hecho previamente en Todo el dinero del mundo: fue Scarpa, más tarde, quien se ofreció a escribir Gladiator 2.

Así que la película ya está en marcha. Primero ha de estrenarse Napoleón (podemos esperarla para este 22 de noviembre), y mientras Gladiator 2 está reclutando a un reparto de campanillas. El último gran fichaje, del que se hace eco The Hollywood Reporter, es Pedro Pascal: el actor chileno está ultimando conversaciones para unirse a la producción de Paramount, que aún no ha fijado fecha de estreno. Estos son todos los intérpretes con los que por ahora cuenta Gladiator 2.

Fotograma de 'Gladiator'

Reparto y fecha de estreno

Gladiator 2 no tendrá el protagonismo de Máximo Décimo Meridio, pues el personaje de Crowe (como el de Phoenix) murió al final de la película de 2001. Tomará su lugar Lucius, hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y sobrino de Cómodo, al que va a interpretar nada menos que Paul Mescal: nominado al Oscar a Mejor actor por Aftersun, y previamente conocido por encabezar la serie Gente normal adaptando a Sally Rooney.

El mencionado Pascal es el otro gran fichaje, sin haber trascendido quién será su personaje. La vinculación a Gladiator 2 se da en un año especialmente ajetreado para el intérprete, pues en lo que ha consolidado su estatus de inesperado sex symbol la antigua estrella de Juego de tronos ha encadenado The Last of Us con The Mandalorian (interpretando en ambas a un padre renuente), y durante el próximo Festival de Cannes estrenará Extraña forma de vida, mediometraje de Pedro Almodóvar estilo western que coprotagoniza con Ethan Hawke.

Barry Keoghan

Además de Mescal y Pascal tenemos a Barry Keoghan como el villano, del que se desconocen detalles. Keoghan fue nominado a Mejor actor de reparto en la misma convocatoria de los Oscar que Mescal, en su caso por Almas en pena de Inisherin de Martin McDonagh. También anda por ahí Denzel Washington, actor de reputación inmensa que colaboró con Scott en American Gangster, una de sus películas más queridas.

Antes de Pascal, el último fichaje del que nos habíamos hecho eco era el de Joseph Quinn. Este actor se dio a conocer entre el gran público como el carismático heavy Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things, y sabemos cuál será su papel en Gladiator 2: el del sanguinario emperador Caracalla, que está por ver cómo se relaciona con la aventura de Lucius. La madre de este último, por cierto, también tendrá presencia.

Connie Nielsen en 'Gladiator' Cinemanía

De este modo, y aunque se obre un recambio generacional, Gladiator 2 contará con algún que otro intérprete llegado de la película anterior. Es el caso de Connie Nielsen como Lucille, y al parecer también el de Djimon Hounsou como Juba, antiguo compañero gladiador de Máximo. La película tiene previsto el estreno para el 22 de noviembre de 2024, justo un año después de Napoleón.

