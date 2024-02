Qué es 'This is Me… Now', la película musical de Jennifer Lopez con Ben Affleck en Prime Video

Ya han pasado más de 20 años de que Jennifer Lopez publicara un disco titulado This is Me… Then. Corría 2002, y desde entonces muchas cosas han cambiado. Lopez ha seguido creciendo en su carrera, tanto como actriz como artista musical, y desde luego ha pasado por múltiples avatares amorosos. El último de los cuales, en 2022, quizá sea el más feliz de todos: Lopez se reencontró con Ben Affleck 17 años después de su relación fallida. El amor volvió a surgir, y de esta segunda oportunidad surgió un matrimonio que le ha inspirado de varias formas. El romance con Affleck, así, se cuela junto a otros giros biográficos en su último disco, titulado This is Me… Now en referencia a las dos décadas transcurridas.

La cuestión es que grabar This is Me… Now fue un proceso tan inspirador para la artista de 54 años que llegado un momento se le ocurrió hacer algo más con el material. Y así es como ha surgido This is Me… Now: Una historia de amor, un largometraje de 65 minutos que llegó el viernes 16 de febrero a Amazon Prime Video. Ya está disponible en el catálogo, por tanto, permitiéndonos una profunda inmersión, y con todo lujo de detalles, en las inquietudes de la cantante. Dave Meyers, aclamado director de videoclips, es quien se ha hecho cargo de la puesta en escena con la colaboración de Chris Shafer, y JLo es la total protagonista.

Pero, ¿qué es exactamente This is Me… Now'?

Así lo ha descrito JLo a la prensa: “Este proyecto ha sido algo que se inspiró en la música y en un momento de la vida que quería capturar, que parecía mágico e incluso surrealista entonces. Entré al estudio e hice este álbum. Y cuando terminé, pensé ‘hay más en esta historia, hay algo más grande que quiero hacer con esta música. Simplemente no quiero hacer lo normal, publicar un vídeo y promocionar’. La película que ha llegado a Prime Video contiene en efecto nueve temas pertenecientes al álbum, que remarcan todo lo que ha cambiado desde los años 2000.

Es una superproducción con todas las letras, donde las canciones se convierten en enormes números musicales alternando con reflexiones de la propia JLo y chispazos de ficción entremezclada con la realidad. Porque This is Me… Now: Una historia de amor no es propiamente un documental musical. No cuenta cómo se desarrolló la grabación del disco homónimo, sino que más bien es una indagación en las preocupaciones y experiencias vitales de la cantante orquestadas según ella ha preferido. Casi como una sesión audiovisual de psicoanálisis (de hecho JLo aparece yendo a terapia en un momento de la película).

Por decirlo así, This is Me… Now tiene más que ver con proyectos estilo Black is King de Beyoncé que con el docuconcierto de Taylor Swift, The Eras Tour. El componente autobiográfico es tan fuerte que obviamente Affleck debía tener algún protagonismo, así que más allá de las canciones que hacen referencia a él el actor de Daredevil hace un cameo. Como lo hacen, junto a él, otros allegados a la cantante del estilo Trevor Noah, Post Malone, Keke Palmer, Sofía Vergara o Neil DeGrasse Tyson.

This is Me… Now está marcado sobre todo por el amor que JLo le profesa a los musicales de Hollywood, de ahí que tampoco sea de recibo considerarlo un álbum visual. Para dar con una definición propia quizá simplemente haya que verlo, aunque es inevitable vincular This is Me… Now con las últimas y celebradas aportaciones de la cantante al cine. Lopez ha brillado últimamente en películas como Cásate conmigo o Una boda explosiva, por no hablar de cuando se coló en la conversación de los Oscar por Estafadoras de Wall Street. Su carrera, en fin, sigue evolucionando, y quizá dentro de un tiempo vuelva sobre los pasos de This is Me… Now. A continuación, el barroco póster de la película.

Póster de 'This is Me.. Now' Amazon

