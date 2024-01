Jennifer Lopez derrocha sensualidad a sus 54 años llevando bikini en su último videoclip

Desde hace meses, Jennifer Lopez está completamente entusiasmada con el lanzamiento de su nuevo single, Can't Get Enough, después de años alejada de la música. El 'hype' que creó sobre el tema convirtió en tal éxito el videoclip de la canción, que ahora, un par de semanas después, ha lanzado otro contando con la colaboración de Latto.

En esta ocasión, la diva del Bronx ha dejado a un lado la estética nupcial de su anterior video (de la cual mucha gente se quejó por repetitiva) y ha optado por una temática mucho más sexy que ha subido la temperatura al máximo. Y es que en varias de las tomas, J.Lo presume a sus 54 años de un cuerpo de escándalo.

Entre las caricias en la cama mientras se mira al espejo, su look con corsé y minifalda, el conjunto de lentejuelas mientras baila como Shakira o el sujetador con pezones, las redes sociales están que arden. Todo esto, unido al bikini negro que lleva en varias escenas, nos deja claro que el romanticismo no tiene cabida en este remix.

El bikini más sexy de Jennifer Lopez

Nosotras, sin embargo, nos queremos parar en este último look tan sexy que nos hace desear que sea verano, con un escote muy especial y favorecedor en todo tipo de figuras.

Captura del videoclip 'Can't Get Enough (feat. Latto)' de Jennifer Lopez Jennifer Lopez/YouTube

El sujetador en triángulo lleva un diseño normal, sin embargo, la argolla en el centro y las tiras que completan el escote 'halter' le dan cierto toque bdsm. Las braguitas, de inspiración dosmilera, incorporan también esas argollas en las tiras, creando un total look muy atrevido del que no se está dejando de hablar.

Por desgracia, no hemos sido capaces de encontrar de dónde es este conjunto. Sin embargo, en su colección con, Intimissimi hemos dado con un sujetador del estilo que elevará nuestro look lencero para San Valentín y que querremos llevar con solo una 'blazer' encima.

Sujetador balconette carioca 'Living in Luxe' Intimissimi

La prenda pertenece a la colección This Is Me...Now de Jennifer Lopez, inspirada en su próximo disco que sale este 16 de febrero. El sujetador cuenta con un ligero relleno, aros y refuerzos laterales para realzar el pecho, mientras que el encaje floral con puntilla la dan el toque romántico. Se caracteriza por los sensuales detalles de raso y por los accesorios de 'strass' efecto joya de quita y pon, que se pueden ajustar al gusto. Lo podemos encontrar en Intimissimi a un precio de 49 euros (ref: RID2513).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.