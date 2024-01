El mono superajustado de Pilar Rubio para esquiar que demuestra que la ropa de nieve sí puede ser sexy

El invierno supone, para muchos, una escapada a la nieve. Tanto si somos amantes de los deportes de invierno como si simplemente nos gusta pasar el día rodeados de naturaleza, un viaje a la montaña se convierte en una de las opciones favoritas de la temporada.

Son muchas, y cada vez más, las 'influencers' y 'celebrities' que no pierden su oportunidad de disfrutar de la nieve. En este sentido, y desde un punto de vista de moda, existen básicos de armario que son un 'must' para hacer frente a las bajas temperaturas y que, incluso, han traspasado la barrera deportiva para marcar tendencia en el 'street style'.

Lo que conocemos como 'tendencia 'après ski'' ha dejado de caracterizarse por prendas 'oversize' y acolchadas, para también hacer hueco a botas de nieve bonitas y conjuntos ajustados y favorecedores para hacer cualquier deporte de invierno. Prueba de ello es Pilar Rubio, quien está disfrutando de unos días en la montaña y, como es habitual, ha compartido con todos sus seguidores de Instagram el look abrigado que ha escogido.

El look de nieve de Pilar Rubio

La presentadora tiene el don de lucir todas las tendencias del momento y acertar. Es por ello que las prendas atrevidas, como las transparencias o los vestidos mini, no faltan en su armario, pero la madrileña también ha dado una lección de estilo en sus redes sociales al mostrar su look de esquí, con el que además ha demostrado que este tipo de 'outfits' sí pueden ser sexis.

Pilar Rubio ha elegido un mono de esquí térmico en color negro, con cuello alto, manga larga que queda totalmente ceñido a la silueta. Además, ha añadido unas botas de 'après ski' a tono decoradas con pelo, y unas orejeras a juego.

Este tipo de mono es uno de los favoritos de las 'it girls' en la montaña, y aunque en redes triunfan en todos los colores, la opción negra siempre es la más acertada para combinarla con cualquier tipo de abrigo. No obstante, los expertos recomiendan que si se va a practicar cualquier deporte de nieve, el look debe ir completado por tres capas: la base (más pegada a la piel, que podría estar formado por el mono de Pilar), la intermedia (para equilibrar la temperatura corporal) y la exterior (con una prenda impermeable y transpirable).

Por supuesto el post de Pilar Rubio no ha tardado en reunir 'likes', acumulando casi 12.000, y una variedad comentarios de sus seguidores recordando lo guapísima que está, también con este look.

