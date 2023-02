Todo lo que debe tener tu look de esquí para practicar este deporte segura y abrigada

Puede que seas de las que prefiere el verano pero, sin duda, el invierno es una temporada maravillosa para disfrutar. Existen distintas actividades que solamente podemos realizar durante estos meses y una de las más típicas (y con cada vez más adeptos) es el esquí.

El deporte de nieve por antonomasia nos puede regalar un gran rato lleno de diversión. Y es que, ¿a quién no le parece un planazo hacer una escapada a la nieve? Eso sí, si vas a hacerlo, debes saber que hay que ir totalmente preparada y equipada para no convertir ese buen momento en una mala experiencia.

Un buen equipamiento será clave para poder practicar este deporte con total libertad de movimiento, así como para no coger frío, controlar la temperatura corporal y evitar posibles lesiones que, aunque no lo creamos, son más habituales de lo que pensamos. Y todo esto, por supuesto, no significa que tengamos que renunciar a un buen look... Por ello, aquí recogemos las principales claves que debes conocer para ir segura y calentita de pies a cabeza en tu próximo viaje de esquí.

La regla de las capas

El sistema de capas es común para cualquier deporte de montaña de invierno, ya que es la manera en la que podremos mantener la temperatura correcta del cuerpo, a protegernos del frío pero sin pasar demasiado calor. "La mejor manera de prepararse para un día en las pistas es ir equipado con un conjunto multicapa. Por ejemplo, una capa base, una chaqueta 'softshell' o acolchada, una chaqueta de 3 capas. Este tipo de ropa te permitirá tener flexibilidad y estar protegido en cualquier condición meteorológica", asegura Giulio Colombo, CEO de Colmar, firma especializada en diseños de esquí y montaña.

La primera capa es la base, y siempre es la más pegada a la piel. Ayuda a conservar el calor natural del mismo. Es imprescindible que sea una prenda transpirable para que el sudor no nos empape. La segunda capa es la intermedia, que equilibrará la temperatura corporal. Normalmente se suele utilizar un forro polar o un jersey básico. Por último, la tercera capa es la exterior y te ayudará a refugiarte del viento, la lluvia o de la humedad externa por lo que será básico que sea una prenda impermeable, transpirable y resistente al agua. Esta capa debe ajustarse cómodamente sobre la capa intermedia, sin restringir los movimientos. Si esto no es así, acabarás cogiendo mucho frío.

No obstante, dependiendo de la temperatura que haga, también hay quien prefiere llevar una chaqueta aislante, y así solo se necesitaría solo una capa base.

¿Qué características técnicas deben tener estas prendas para ir cómodas y abrigadas?

Contar con prendas con tecnología impermeable y transpirable es básico para protegernos del viento y mantenernos seca, y es algo en lo que coinciden los expertos en este tipo de ropa. Además, otros elementos que pueden caracterizar a estas prendas, según nos confirma Hélène Burlereaux, responsable de producto textil de mujer en Europa de Columbia, son "el plumón o el aislamiento sintético permiten reflejar el calor de tu cuerpo creando así una capa adicional de calor, que sigue permitiendo la evacuación de la humedad". Explica que será un punto a favor contar con chaquetas que incluyan "cremalleras con costuras totalmente selladas que evitan los puntos fríos y forro polar en los bolsillos para asegurarnos de que mantienes las manos calientes", algo que también podemos buscar en los guantes.

"Algunas características clave son también los bolsillos para 'skipass' bien situados en el brazo para evitar tener que sacar los guantes, el faldón para evitar que entre la nieve y pequeños detalles como los puños ajustables para asegurarse de que las muñecas están bien protegidas", añade la responsable de producto textil de la firma deportiva.

La importancia de los accesorios

Los accesorios de tu look serán clave, más allá que para diferenciar el 'outfit', para protegerte del frío, del sol y de los golpes (ante posibles caídas). En este sentido, los artículos que no deben faltar en tu maleta son:

Casco : es un básico para proteger nuestra cabeza y, de paso, para mantenerla caliente. Algunos de ellos incluyen una visera que puede servirte de gafas de sol antireflectantes.

: es un básico para proteger nuestra cabeza y, de paso, para mantenerla caliente. Algunos de ellos incluyen una visera que puede servirte de gafas de sol antireflectantes. Protector solar : un imprescindible para cuidar nuestra piel. La recomendación es que utilices una crema solar facial como la que usas en la playa, de al menos SPF+50. Los rayos de sol en la montaña son muy agresivos. "Siempre es importante proteger nuestra piel de los rayos ultravioleta del sol. Debes ir siempre equipado con crema solar y gafas de sol para disfrutar de un perfecto día soleado en las pistas", confirma Colombo de Colmar.

: un imprescindible para cuidar nuestra piel. La recomendación es que utilices una crema solar facial como la que usas en la playa, de al menos SPF+50. Los rayos de sol en la montaña son muy agresivos. "Siempre es importante proteger nuestra piel de los rayos ultravioleta del sol. Debes ir siempre equipado con crema solar y gafas de sol para disfrutar de un perfecto día soleado en las pistas", confirma Colombo de Colmar. Calcetines XXL : preferiblemente térmicos que mantengan tus pies bien aislados. Lo mejor es elegir unos largos que te cubran hasta la altura de las espinillas para evitar que la bota de esquí se clave en exceso.

: preferiblemente térmicos que mantengan tus pies bien aislados. Lo mejor es elegir unos largos que te cubran hasta la altura de las espinillas para evitar que la bota de esquí se clave en exceso. Guantes : necesarios para llevar las manos calentitas y evitar roces con los bastones o más daño con la caída.

: necesarios para llevar las manos calentitas y evitar roces con los bastones o más daño con la caída. Gafas : para proteger tu vista y evitar reflejos del sol en la nieve. Si es posible, que sean de ventisca.

: para proteger tu vista y evitar reflejos del sol en la nieve. Si es posible, que sean de ventisca. Gorro: para llevarlo por debajo del casco.

En el caso de las chicas, el peinado también será clave para ir cómodas mientras esquiamos. "La mejor manera de estar segura durante las actividades de esquí es llevar casco y recogerse el pelo largo en una coleta o trenza para evitar sentirse incómodo durante la actividad deportiva", añade el CEO de Colmar.

