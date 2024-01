Chenoa lleva a 'Operación Triunfo' un vestido corsetero mal puesto y causa polémica: "Me está dando mucho TOC"

Esta edición de Operación Triunfo ha creado un fenómeno fan tan grande que hacía tiempo que no veíamos. Las redes sociales han catapultado a los concursantes al estrellato y, aunque se trata de un concurso musical, el drama suele estar a la orden del día, incluso en materia estilística.

Hace unos días las redes ardían cuando Bea llevó por segunda vez consecutiva un traje de estilo 'oversize' con el escote cerrado con un imperdible, ya que no tenían más prendas de su talla. Aunque parece ser que durante esta última gala las cosas han cambiado un poco, la ropa ha seguido siendo objeto de debate.

En esta ocasión la polémica ha venido por Chenoa, que aparecía con un impresionante vestido corsetero en color mora de cuero vegano de la firma House of CB (235 €/ref: Raven). La prenda cuenta con un escote bardot plisado, además de costuras estratégicamente colocadas a lo largo del corpiño, que esconden varillas internas para aportar estructura. Por otro lado, la falda midi extremadamente ajustada, llevaba una ligera abertura por detrás para poder caminar con algo más de comodidad.

Nada más salir a plató, las redes sociales se volvieron locas con el look de la cantante, preguntando de dónde era el vestido o alabando lo bien que le quedaba. Sin embargo, hubo un pequeño detalle que no pasó desapercibido para muchos.

Si bien se trata de un diseño que favorecía a la presentadora, había una parte de la prenda que incomodaba un poco a la audiencia: un trozo de tela arremolinado debajo de la axila que resultó ser las mangas del vestido.

Por supuesto, los comentarios en X no se hicieron esperar, bromeando con la elección de Chenoa a la hora de ponerse la prenda y divagando si ha sido algo consciente o no. "Chenoa ha decidido ir cómoda y quitarse los tirantes del vestido. No la juzgo podría ser yo", podemos leer en uno de los tuits.

Aunque las redes siguen ardiendo, la cantante todavía no se ha pronunciado, lo que nos deja esperando por conocer la verdadera razón del 'fitting' de su look. ¿Error de vestuario o elección de la artista?

